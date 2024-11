Szent Márton tours-i sírjához zarándokoltak főpásztorukkal a Szombathelyi Egyházmegye munkatársai

A küldöttség útja az első napon a Szent Márton oltalma alatt álló stuttgart-rottenburgi egyházmegyében található híres búcsújáró helyre, Weingartenbe vezetett, ahol Ekkehard Schmid plébános fogadta a zarándokokat. Németország legnagyobb barokk bazilikájának kincsei a Szent Vérereklye (a Longinus százados által a kereszt alatt összegyűjtött, Jézus vérével átitatott föld) és a Gabler-orgona.

Másnap délután érkezett meg a küldöttség Tours városába, a Szent Gatien érseki katedrálisba, ahol vesperással kezdődött az ünnep.

„Isten hozta önöket Tours-ban” – köszöntötte magyarul az összegyűlteket Vincent Jordy toursi érsek. – Ezen a napon az eget és földet összekötő örömmel ünnepeljük Szent Mártont, védőszentünket. Újult örömmel ünnepeljük őt azokkal a testvéreinkkel, akik szülőföldjéről érkeztek hozzánk, még akkor is, ha ő ma már a mennyek országának polgára. Ma délután erre az ünnepre szeretnék kicsit rávilágítani, felidézve, hogy Szent Márton európai, egyetemes ember és mindenekelőtt az evangélium hirdetője. Szent Márton kultúrája, nyitottsága és széleskörű szellemi képzettsége révén korát megelőző európai személyiség lett, aki a földrészünk nyugati területének szívében egyesítette azokat a hatásokat, amelyek személyiségét és identitását alkották.

Rajtunk múlik, hogy megosszuk a hitet, hirdessük az evangéliumot, hogy megosszuk a reményt ebben az aggódó és gyötrelmes világban, és hogy megosztjuk-e a jótékonyságot azáltal, hogy konkrétan odafigyelünk azokra, akik szenvednek.

Márton megosztotta a köpenyét; osszuk meg mi is hitünket, reményünket: éljünk a szeretetben.”

Székely János püspök üdvözlő beszédében így fogalmazott: „A két várost összeköti Szent Márton személye, az egész életét áttüzesítő evangéliumi hit. De nem csak a liturgikus és városi ünnepekkel őrizzük Szent Márton emlékét, hanem például a Szent Márton Ház intézményével, ahová krízisben levő családokat, üldözött keresztény testvéreinket, menekülteket Afrikából és Ázsiából, börtönből szabadult, új életet kezdeni kívánókat fogadunk be. Ilyen módon is igyekszünk megosztani köpenyünket, szeretetünket a rászorulókkal.

Szent Márton mintegy a szimbóluma, egyben az első nagy képviselője a születő keresztény Európának. Lépjünk ma is az ő nyomdokaiba, legyünk Krisztus hiteles tanítványai és követői.

Kívánom, hogy Tours és Szombathely kapcsolata tovább építse, erősítse Európa keresztény gyökereit, építse a béke, az igazságosság, a hit, a remény és a szeretet társadalmát!”

A több ezres tömeg a szentmise után gyertyákkal, lampionokkal, énekelve tette meg a körülbelül 1 kilométeres utat a Szent Márton-bazilikáig, ahol kihelyezték a szent ereklyéjéjét, mely előtt elmélkedés és éneklés után a hívek egyesével tehették hódolatukat.

A második napon a zarándokok a Vienne és a Loire folyó találkozásánál található Candes-St Martin-templomban vettek részt szentmisén. A település templomának helyén álló kolostorban halt meg Szent Márton 397-ben. A szentélytől balra levő Szent Márton-kápolna állítólag éppen annak a 16 évszázaddal korábbi cellának a helyén áll, ahol Márton az Örök Hazába költözött.

Ebben a kolostorban őrzik szent Móric és vértanútársainak vérereklyéjét, amit még Szent Márton hozott ide. Különleges alkalom volt a csoport számára, hogy szent Márton és Szent Radegunda ereklyéje mellett hódolhattak az eredeti üvegben található vérereklye előtt. Az évszázados viszontagságok alatt is csodálatos módon őrződött meg az ereklye, melyet a több tonnás márvány oltár alatt őriztek és csak a templom oltárának áthelyezésekor került elő.

Következő nap Amboisban, a felújított kastélyt látogatták meg, majd a 375-ben Szent Márton által alapított Marmutier-i kolostorhoz érkeztek a zarándokok, amelyet Jean-Luc Porhel kulturális örökségért felelős igazgató mutatott be. Itt csatlakozott a zarándoklathoz Habsburg György királyi herceg, Magyarország párizsi nagykövete a küldöttségével, valamit a toursi magyar tiszteletbeli konzul.

A katedrálisban délután, Virágh András orgonaművész koncertje után, ismét több ezer hívő együtt ünnepelt szentmisét. Nagy megtiszteltetés volt, hogy a szentmise kezdetén a Szent Márton ereklyét a menet elején két magyar zarándok vihette a vállán.

Látogatást tettek Poitiers-ben is, majd az utazás következő állomása Liguigé volt. Az itteni – jelenleg bencés – apátságot 361-ben Szent Márton alapította. Tíz évet élt itt, utána lett Tours püspöke.

A Trieri Egyházmegye is Szent Márton egyházmegyéje, ahová a zarándoklat utolsó előtti napján érkezett a küldöttség. Trier, a Mosel folyó partján elterülő város, Németország legrégebbi városa, mely a középkorban érseki rangra emelkedett. Az 1800-as évek elején Nagy Konstantin császári székvárossá tette. Ennek köszönhetően gyors fejlődésnek indult a környék, és hamarosan a kereszténység egyik központjává is vált. Ebben nagy szerepe volt a császár édesanyjának Szent Ilonának. Valószínűleg ő adományozta azt a császári palotát is, amely a későbbi bazilika alapjául szolgált. Ebben a bazilikában őrzik Krisztus köntösét, amelyre a katonák sorsot vetettek.

A zarándokút zárásaként a bazilikában Jörg Michael Peters trieri segédpüspökkel Székely János püspök német nyelvű szentmisét mutatott be.

Fotó: Szombathelyi Egyházmegye



Ujvári-Radics Gabriella/Magyar Kurír