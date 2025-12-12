Székely János megyéspüspök megáldotta a szombathelyi Sarlós Boldogasszony-plébánia épületét

Székely János püspök szentbeszédében a karácsonyra való készületről beszélt.

Az olvasmányban a messiási jövendölést hallottuk. Akkor születik ez a jövendölés, amikor Isten népe fogságban van Babilonban és úgy tűnik, hogy a régi remények derékba törtek, hogy a régi ígéretekből nem lesz semmi, hiszen az államot elfoglalták, a templomot lerombolták, a király fogságban. Ebben az időben, Isten népe történelmének mélypontján hangzik el az ígéret: vessző kél majd Izáj törzsökéből.

A próféta úgy látja, hogy a régi remények nem múltak el, csak másképp fognak beteljesülni, más módon jön az Üdvözítő: nem úgy mint a földi királyok, nem emberi hatalommal és erőből. Titokzatos Messiás Ő: szamárháton ülve érkezik, nem hadsereg élén. Az egyetlen trón, amire a Messiás felül, az a kereszt trónja. Az egyetlen koronája a töviskorona lesz, és a szeretet országát hozza el.

Az evangélimban arról hallunk: készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.

Az igazi ünnepet nem mi, emberek alkotjuk meg, mert az ünnep nem megvásárolható. Odaföntről érkezik, ajándékként kapjuk. Nekünk csak ki kell nyitnunk szívünket az ég felé.

Advent arra hív, hogy csendesedjünk el, hogy megtudjuk mi Isten álma rólunk – mondta Székely János, majd hozzátette: nyissuk ki szívünket az ég felé, halljuk meg az Úr csendes hangját.

A családok esténként gyűljenek az adventi koszorú köré, és együtt imádkozzanak, énekeljenek. Készítsünk utat a Messiásnak, aki másképp jön el mint mi gondoljuk: nem az ünnep forgatagában, hanem egy titokzatos pillanatban.

A szentbeszéd ITT visszahallgatható.

A szentmise után a megyéspüspök, a segédpüspök és a plébánia lelkipásztorai a hívekkel együtt átvonultak a felújított plébániaépületbe, hogy hálát adjanak Istennek az elkészült épületért, a megújult lakrészekért, a közösségi helyek kialakításáért, az irodai helyiségekért.

Az épület megáldása után Székely János végigjárta a megújult plébániát a pincétől a padlásig, minden helyiségre kérve Isten áldását.

A szertartás után a szorgos kezek által elkészített agapéval zárult a plébánia megáldási ünnepe.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír