Püspöki szentmisével ünnepelték Szent Pál apostol megtérését Magyarkanizsán

A főpásztor rámutatott: Szent Pál megtérése és Isten igéjének meghallása elválaszthatatlan egymástól, hiszen az igazi megtérés mindig az Ige befogadásával kezdődik.

A prédikáció központi üzenete az volt, hogy

a megtérés kegyelem, de egyben döntés is: nyitottság arra, hogy Isten formálja életünket.

Szent Pál példája ma is bátorítást ad mindannyiunknak, hogy ne megszokásból, hanem meggyőződésből éljük hitünket.

„Testvéreim, kérjük ma az Úrtól az igazi megtérés kegyelmét és az elszántságot, hogy ne hagyományból, ne megszokásból, hanem meggyőződésből éljük a hitünket. Mert

a hit csak akkor ad igazi világosságot életünkben, ha nem kíméljük magunkat, hanem – Szent Pálhoz hasonlóan – mindent oda merünk adni a Jóistennek: gyengeségeinket éppúgy, mint erősségeinket.

A végén hadd osszak meg egy rövid történetet. Egy fiatalember egyszer odament egy idős szerzeteshez, és ezt mondta neki: »Szeretnék megtérni, de félek, mert attól tartok, hogy az Isten túl sokat fog kérni tőlem.« A szerzetes erre egy üres poharat nyújtott felé, és megkérdezte: »Mit látsz?« A fiatalember azt felelte: »Egy üres poharat.« A szerzetes lassan színültig töltötte vízzel, majd így szólt: »Az Isten nem elvesz tőled, hanem betölti azt, ami üres. Neked csak a poharat kell odaadnod.«

Testvérek, ezen a napon, amikor a búcsút ünnepeljük, a

Jóisten nem kevesebbet kér tőlünk, mint a szívünket, a megtért szívünket. És nem kevesebbet ígér, mint az élet igazi értelmét és örömét már itt a földön, majd pedig odaát, a mennyben is.”

Forrás: Nagybecskereki Egyházmegye

Fotó: Özvegy Tamás

Magyar Kurír