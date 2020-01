Szent Sebestyén napján fogadalmi ünnepét ülte Székesfehérvár

A fogadalmi ünnep kezdetén a felsővárosi általános iskolások hatalmas kört alkotva ölelték körbe a Szent Sebestyén-templomot. A szentmise előtt pedig hetedikes és nyolcadikos diákok részleteket olvastak fel a vértanú szent élettörténetéből.

Nyárai-Horváth István plébános köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a szent életpéldája ma is aktuális az erkölcs, a hit, az Istenről tett tanúság értelmében. Elődeink, akik hozzá fohászkodtak közbenjárásért, példát adnak arra, hogy Istenben kell bízni, aki mellénk áll a bajban, szentjei által is. Szent Sebestyént hitéért nyilazták halálra, s a hagyomány szerint a kivégzését követően ismét életre támadt. E legenda az elpusztíthatatlan keresztény hitet példázza; a betegségekben, főleg a járványok idején hívták segítségül Sebestyént – fogalmazott a plébános.

Prédikációjában Spányi Antal püspök az elődök hitből fakadó tetteit méltatta, akik a pestisjárványtól való megszabadulás emlékére 1739-ben, 281 éve Szent Sebestyén tiszteletére templomot építettek, valamint böjtre és körmenetre vonatkozó örök időkre szóló fogadalmat tettek. A város e fogadalmat a nehéz időkben is mindig teljesítette, mert tisztelték az ősök akaratát, és teljesíteni akarták az őket is kötelező ígéretet – emelte ki a főpásztor.

„Szent Sebestyén napja mindig jó alkalom volt arra is, hogy a családok összejöjjenek, akár messzebbről is. Ünnepelni ma is tudni kell, megállni, Istennel szembesülni, az embertársainkat szeretni, szolgálni a közösséget, és építeni azt a jelent, amelyből majd egyszer jövő lesz” – mondta a székesfehérvári megyéspüspök. Hozzátette: „Értékek mellett kell kiállnunk, emberi, egyházi értékek mellett, egy nemzet hagyományának értékei mellett és a hit mellett, amely bennünket megtartott egy ezredéven át, amelyet a Katolikus Egyház hirdet kétezer év óta, amelyért Szent Sebestyén és nemzetünk szentjei is odaadták az életüket nagylelkűen, békében és Isten iránti szeretetben.”

„Felelősek vagyunk a jövőért, küldetésünk, hogy jobbá tegyük ezt a világot, hogy szebbé tegyük az emberek életét. Az életünk attól lesz szép, ami a szívünkben, ami a lelkünkben van. Hogy megtanítjuk-e értékek szerint gondolkodni a fiatalokat, hogy próbálunk-e kiállni a magunk igazsága mellett, amely kiállta az idők próbáját, és nemzedékek tettek tanúságot róla. Attól lesz szép, hogy tudunk-e a jóért szót emelni, tudunk-e minden találkozásunkban másokat gazdagítani.”

„Felelősséget kell vállalnunk az országért, a városért, a nemzetért, a hazáért, a családokért, mint ahogy 281 évvel ezelőtt sem csak önmagukra gondoltak a fehérváriak, a felsővárosiak” – hangsúlyozta Spányi Antal püspök. A főpásztor a szertartás végén Szent Sebestyén ereklyéje előtt imádkozott a fehérváriakért, a magyarokért és az egész világért.

A szentmise záróáldása után a fogadalmi ünnep résztvevői a Felsővárosi Közösségi Házba vonultak, ahol Cser-Palkovics András polgármester mondott köszöntőt. „Sokszor joggal mondjuk azt, hogy a 21. századra sok értékes hagyományunk megszűnt, elmaradt, nem emlékezünk rájuk, ezért különösen legyünk büszkék arra, hogy van egy hagyomány, van egy érték, amire ez a város és ennek a városnak a közvéleménye 281 éve emlékezik. Minden időben, minden történelmi korszakban, századokon keresztül üljük meg ezt az ünnepet, és így teszünk most, 2020-ban is.

Elődeink amikor ezt a hagyományt alapították, nemcsak Fehérvárra gondoltak, hanem az országra is, hiszen a fogadalom erről is szólt. 281 évvel ezelőtt is tudták a fehérváriak, hogy ennek a városnak a hagyományai nemcsak ránk tartoznak, hanem történelmi szerepéből fakadóan az ország iránt is felelősséggel kell viseltetnie ennek a városnak” – fogalmazott Székesfehérvár polgármestere.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye



Fotó: Molnár Artúr



Magyar Kurír