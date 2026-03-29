Szenteltvíztartókból nyílt kiállítás a makói József Attila Könyvtárban

„Mindig volt bennük szenteltvíz, amit a templomból hoztak. Ha valaki hazatért vagy elindult otthonról, belemártotta az ujjait a szenteltvíztartóba, és úgy vetett keresztet” – avatott be a ma már különlegesnek számító kegytárgy jelentőségébe Bajnai Beke István nyugalmazott kanonok és plébános, aki gyűjti ezeket. Mi több, jó száz darabos kollekciójának legjavát most elhozta a makói József Attila Könyvtárba, ahol kiállítás nyílt belőlük. A tárlatot Szikszai Zsuzsanna igazgató ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, a rendezvényt Fülöp Boglárka színesítette egy-egy reggeli és esti imádság eléneklésével.

250 éves szenteltvíztartó Bajnai Beke István kezében. Fotó: Szabó Imre

Bajnai Beke Istvánt 1978-ban szentelték a szeged-csanádi egyházmegye papjává. Leginkább Békés megyében – Mezőhegyesen, Battonyán – szolgált, de nyugdíjba vonulása előtt két évig Hódmezővásárhelyen is. A szenteltvíztartókról megtudtuk tőle, katolikus családok esetében minden társadalmi rétegnél szokás volt ilyet beszerezni. Leginkább vásárokon, búcsújáró helyeket lehetett megvásárolni. Vannak köztük egyszerűbbek és kifejezetten drága, míves darabok is. A makói kiállításon látható legértékesebb, egyben legrégebbi egy legalább 250 éves, míves ezüst ötvösmunka.

A gyűjtőszenvedély már gyerekkorában is jellemző volt rá – a szenteltvíztartókat jó három évtizede gyűjti. Akkor tudatosult benne, hogy ezeknek komoly esztétikai értéke van. Néhányat közülük megvásárolt, a legtöbbet azonban ajándékba kapta azokon a helyeken, ahol papi szolgálatát töltötte. Most szülővárosban, Makón él egy panellakásban – a szenteltvíztartókat ott, a falon tartja.

