Szentmise, kenyérosztás és fogadalomtétel – Szent Erzsébetre emlékeztek Esztergomban

A Napsugár csoport ünnepi műsort mutatott be az óvoda tornatermében, majd a gyerekek koszorút helyeztek el Árpád-házi Szent Erzsébet Széchenyi téren található szobránál. Az intézmény legkisebb növendékeivel sötétedéskor lámpás zarándoklat indult az óvodától a Szent Péter és Szent Pál-plébániatemplomig.

Idén különösen nagy örömet jelentett, hogy az együtt imádkozó felnőttek és gyerekek szinte megtöltötték a Belvárosi templomot – osztotta meg Hengánné Gogola Gabriella tagintézmény-igazgató.

Az iskola alsó tagozatos diákjai kora reggel a Szatmári Irgalmas Nővérek úgynevezett zárdatemplomában – a Szent Kereszt Felmagasztalása templomban – vettek részt az ünnepi szentmisén, amelyen az első osztályos diákok ünnepélyes formában átvehették az iskolai nyakkendőt. A diákokat kísérő tanítókkal ünnepeltek a nővérek, köztük Veszely M. Caritas tartományfőnöknő is. A szertartás végén Csepregi Róbert, az Esztergomi Szeminárium prefektusa megáldotta a Szent Erzsébet-kenyereket, amelyekből a diákok vittek át a szomszédos Szent Vince-idősotthon lakóinak, ezzel is követve Szent Erzsébet példáját a szeretet és a segítő szív útján.

A délelőtt további részében különböző foglalkozásokon vettek részt az alsó tagozatos gyerekek: szép színezők, papírhajtogatások készültek Szent Erzsébetről. Vereckei András, a Keresztény Múzeum múzeumpedagógusa két osztálynak interaktív foglalkozást tartott Szent Erzsébet életéről. A foglalkozást színesítette, hogy az előadó korhű ruhákat és egyéb használati tárgyakat hozott, melyeket a gyerekek közelről láthattak.

Az 5–8. évfolyamosok, továbbá a 9.c és a 9.ny osztályosok 8:00 órától a Loyolai Szent Ignác-templomban ünnepelték az iskola névadóját. A szentmisén Török Csaba püspöki delegátus, az Esztergomi Bazilika plébánosa megáldotta az újonnan érkező ötödikes és kilencedikes diákok jelvényeit. Szentbeszédében történelmi forrásokra és Szent Erzsébetről szóló legendákra hivatkozva mutatta be azt a Szent Erzsébetet, aki a mélabús ábrázolásokkal szemben szeretett táncolni, és akit hitvesi hűség és életöröm jellemzett. A teológus aláhúzta: ne kelletlenül vagy kényszerűségből adjunk, mert Isten a jókedvű adakozót szereti (2Kor 9,7). Az ünnepélyes fogadalomtétel sorait Erdős Áron, az iskolai diákönkormányzat elnöke mondta előre, majd mondatait együtt ismételték a fogadalomtevők. Ezt követően a jelvényeket az osztályfőnökök és az iskola vezetői kitűzték a gyerekek kabátjára, jelképezve és erősítve ezzel az újonnan csatlakozók közösséghez tartozását.

9:45-től a 9.a,b,d osztályok és a 10–12. évfolyamok szentmiséje kezdődött a vízivárosi templomban. Bársony Árpád káplán homíliájában azt járta körül, hogy a szeretet gyakorlása során ugyan sebezhetővé válunk, de ettől nem kell félni, mert éppen ebben a gyengeségben mutatkozik meg az erő (vö. 2Kor 12,9).

Kürti Zoltán, az iskola igazgatója a szentmisét követő beszédében kihangsúlyozta: Szent Erzsébet irgalmassága és szociális szeretete nem a lelkiismeret megnyugtatásáról szól. Nem alkalmakhoz kötött. A mindennapok során oda kell fordítanunk az arcunkat, ahonnan vétek lenne elfordítani: a szükséget szenvedők felé.

Legyünk az Igének cselekvői, hirdessük az evangéliumot jó példával, és lássuk meg egymásban Krisztust! Ha így teszünk, akkor elmondhatjuk: méltó módon ápoljuk névadónk örökségét – fogalmazott az igazgató.

A Szent Erzsébet liturgikus emléknapjához kötődő eseményen számos szülő mellett jelen volt Oláh Gábor, az intézmény új fenntartójának, a Budapesti Katolikus Intézményfenntartó Központnak (EKIF) a tanügyi igazgatója is.

Forrás: Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola

Fotó: Láng István

Magyar Kurír