Szentmisével kezdték a tanévet a győri egyetemisták

A főpásztorral koncelebrált Császár István, a BJHF Kollégiumának igazgatója és Vlaj Márk győri egyetemi lelkész, a Szent László Katolikus Szakkollégium lelkésze. Az ünnepen jelen volt Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem általános és oktatási elnökhelyettese, valamint Pongrácz Attila, az egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karának dékánja.



Veres András püspök szentbeszédében visszaemlékezett a győri bencés gimnáziumban töltött diákéveire, amikor minden reggel, a tanórák előtt a zsolozsma könyörgésével kérték az Úr segítségét: „Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük.”

Ezt az imádságot adta lelki útravalóként a főpásztor a diákoknak, hangsúlyozva: a hívő ember minden munkájának kezdetén Isten segítségét kéri, mert gyakran megtapasztalja, hogy a legalapvetőbb dolgokhoz is kevés a mi emberi erőnk, Isten segítségére van szükségünk.

Isten küldetésében járunk ezen a földön. Ránk bízta a teremtés művét, ezt gondoznunk, ápolnunk kell. Feladatunk, hogy Isten akaratának megvalósítására törekedjünk. Keressük, hogy mi az Isten akarata velünk és hogyan tudunk leginkább megfelelni ennek – hangsúlyozta a győri megyéspüspök.

Minden emberi munka, amit becsülettel, lelkiismeretesen végzünk, Isten dicsőségét szolgálja. A keresztény ember nem robotnak, nem kényszernek fogja fel a munkát. Munkánk során az Istentől kapott emberi adottságainkat kamatoztathatjuk, munkánkkal embertársainknak szolgálhatunk, és emberi szeretetünk növekedését is várhatjuk e szolgálat által. Akik ezen szempontok szerint dolgoznak, azokban az isten- és az emberszeretet napról napra növekszik, és ennek eredményeképpen az öröm, a boldogság is napról napra növekszik bennük – fűzte hozzá Veres András.

Isten teremtményei, a keresztség révén Krisztus titokzatos testében az Egyház tagjai vagyunk. Feladatunk, hogy Isten országának építésében már itt, ebben a földi világban saját tehetségünk, adottságunk, lehetőségeink szerint vegyünk részt.

Mindnyájan Krisztus küldöttei vagyunk ebben a világban. Erről tanúságot tenni nem mindig könnyű.

A mindennapi életünkkel, munkánkkal kell tanújelét adnunk annak, hogy Krisztushoz tartozunk. Ezért kérjük a Szentlélek segítségét, és kérjük Isten áldását munkánkra, szolgálatunkra – hangzott el.

Semmilyen munkában, tevékenységben nem tudjuk magunkat igazán boldognak érezni, ha a Teremtő Istennel nincs kapcsolatunk. Megnyerhetjük az egész világot, de ha hiányzik az istenkapcsolatunk, soha nem fogjuk megtapasztalni az igazi örömöt.

Befejezésül Veres András püspök arra kérte a hallgatókat, ne tévesszék szem elől a tanév folyamán, hogy az Isten alkotta ember test és lélek – ezek egysége szintén elengedhetetlen a boldog élethez. Ezért ne csak testi erőben, hanem lelkiekben is növekedjenek, erősödjenek.

Az esemény szeretetvendégséggel zárult.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír