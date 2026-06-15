Szentmisével zárult az idősügyi mentorok képzése Vácon

Újabb 16 önkéntes – 5 egyházmegye képviseletében – végezte el a „Melléjük szegődöm” idősügyi képzését. A négyalkalmas tréning kidolgozása és vezetése Benkő Ágota, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének egykori elnöke, projektfelelős; Leleszi-Tróbert Anett Mária, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének egyetemi adjunktusa és Tóth András görögkatolikus pap, a Váci Egyházmegye spirituálisa, mentálhigiénés szakember munkája.

A harmadik tréning résztvevői egyházmegyéjük időspasztorációjában fognak feladatokat vállalni, plébániákon, kórházakban, idősek otthonában. A mentorok az egyházközségeikben szerveznek majd kis közösségeket, programokat. A képzés arra készíti fel őket, hogy képesek legyenek támogató módon vezetni csoportos beszélgetéseket az életkorral járó kihívásokról, hitbéli kérdésekről, spiritualitásról.

Az idősügyi mentorképzés hálaadó szentmisével zárult. A főcelebráns Marton Zsolt, váci megyéspüspök volt, koncelbrált Tóth András, Rolik Róbert, a Váci Egyházmegye családreferens papja és Lengyel Attila Donát OFM, akik maguk is elvégezték a képzést.

Marton Zsolt szentbeszédében kapcsolódva az evangéliumhoz a tanítványok küldetésre való meghívását állította a középpontba. „Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk” – idézte fel, hogy Ferenc pápát is hasonló érzések tölthették el, amikor 2021-ben elindította az idősek és nagyszülők világnapját. Látta és érezte, hogy az idős testvérekkel foglalkozni kell egészen sajátos módon. „Ez keltett bennünk is visszhangot, és léptünk a cselekvés útjára” – mondta.

Örömét fejezte ki, hogy az Úr küld hozzájuk munkásokat, hiszen már a harmadik képzést tudták indítani.

Marton Zsolt utalt arra, hogy az elhívás név szerint említi az apostolokat, kifejezve, hogy mindegyikük személy szerint fontos, ahogy mi is fontosak vagyunk számára. A püspök sorra vette a tanítványokat: a 12 között különböző karaktereket találunk, „egész szélsőséges társaság a tanítványok köre”, ami közös bennük, hogy Jézus nem a „rabbiképzőből” választ, a tanítványok többsége halász, akiknek közük van az élethez, akik a természetben dolgozva tudják, hogy a dolgok nem csak rajtuk múlnak, nyitottság és elfogadás van bennük. De képesek ott lenni, ahova küldi őket az Isten, és Jézus alkalmassá formálja őket a tanítványságra.

Marton Zsolt rámutatott: bennünket is segít a formálódásban, ahogy a minikurzus is ezt célozta.

Jézus küldi a tanítványokat „Izrael háza elveszett juhaihoz”. Mi is gyakran tapasztaljuk idős tetvéreinken, mintha elveszett bárányok lennének. Lehet, hogy megvan fizikailag mindenük, de ki az, aki beszélget velük?

Kiemelte annak a szolgálatnak az értékét, melyre a mentorok vállalkoznak. Oda állnak azok mellé, akiknek gyakran „nincs emberük”, akik az átlépés előtt vannak, lezáráson gondolkodnak. Milyen volt az életük? Előjönnek az emlékek, kérdések – ebben kell mellettük lenni.

Ahogy minket magunkat is hordoz Isten, ti is fontos küldetésként hordozzátok az időseket. Segítőik, támogatóik vagytok, hogy érezzék, Isten szeretete kíséri őket életük ezen szakaszán is – fogalmazott.

A szentmise végén név szerint szólították a résztvevőket, Marton Zsolt adta át a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt.

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír