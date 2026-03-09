Szentség a mindennapokban – Lelkinap nőknek Nyíregyházán

A nap közös imádsággal vette kezdetét, amit Nagy Csaba előadása követett.

A Szentség a testben, a fájdalomban, a szeretetben, a szülésben és simogatásban témájában elmondott elmélkedés kiindulópontja az volt, hogy a kereszténységet gyakran vádolják azzal, hogy elnyomja a nőket, valójában azonban éppen a keresztény hit az, amely a nő méltóságát különleges módon emelte fel. A megváltás történetében a női jelenlét kulcsszerepet kap: a feltámadás első tanúi is nők voltak. Ez a tény arra emlékeztet, hogy

a kereszténység forrásánál is ott a női hűség, amely a sötétség és a reménytelenség pillanataiban is az életet őrzi.

Nagy Csaba atya hangsúlyozta: a nők különleges küldetése az élet védelme és fenntartása. Ez a küldetés a család mindennapjaiban valósul meg: a gyermekek nevelésében, a kapcsolatok ápolásában, a sebek gyógyításában és a remény fenntartásában. Sok család életében ma is az édesanya az, aki a nehézségek között is őrzi az egységet és a jövőbe vetett bizalmat.

A család a keresztény élet egyik legfontosabb helye – hangzott el. A család „kis egyház”, ahol a szeretet és az önátadás mindennapi tapasztalattá válik. Ha a családok Istenre építik életüket, akkor a viharok ellenére is meg tudnak maradni.

A mai kor egyik legnagyobb kihívása éppen az, hogy a családokat sokféle erő próbálja megbontani, ezért különösen fontos a hűség és a kölcsönös önátadás.

A lelkinap egyik központi gondolata a nő identitása volt. A nő mindenekelőtt valakinek a lánya: Isten szeretett gyermeke. Ebből a kapcsolatból fakad az a méltóság és szabadság, amely képessé teszi arra, hogy feleségként, anyaként vagy más hivatásban is a szeretet szolgálatában éljen. Az előadó arra bátorította a résztvevőket, hogy fedezzék fel újra ezt az alapvető identitást: az Atya tekintetében találják meg önmaguk igazi értékét.

Nagy Csaba több személyes tanúságtételt is felidézett, amelyek azt szemléltették, hogy az emberi sebek, családi sérülések vagy életkudarcok ellenére is lehetséges a gyógyulás. A keresztény hit szerint a megtérés és az Istenbe vetett bizalom képes új kezdetet adni, és lassan helyreállítani az ember belső egyensúlyát.

A nő hivatásának egyik kulcsa a szeretet – emelte ki a családpasztorációs referens. A nő szívében különleges képesség van a szeretet befogadására és továbbadására. Ez a szeretet azonban nem csupán érzelem, hanem áldozatvállalás is.

A valódi szeretet nem kerülheti el a keresztet: a hűség, a kitartás és az önátadás mind hozzátartoznak.

Ezt követően, a nap zárásaként Palánki Ferenc megyéspüspök mutatott be szentmisét, amelyen Nagy Csaba mondott szentbeszédet. Prédikációját ITT lehet meghallgatni.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír