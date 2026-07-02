Szentszéki határozat: a X. Piusz-testvérület a szakadárság büntetendő cselekményét követte el

A dikasztérium a határozathoz pedig magyarázó jegyzetet fűzött, melyben figyelmezteti a hívőket, hogy ne csatlakozzanak a testvérülethez, ne vegyenek részt az általuk szervezett szertartásokon, s azt is hangsúlyozza, hogy az Egyház kész visszafogadni azokat, akik bűnbánatot tartanak.

Az alábbiakban a Hittani Dikasztérium határozatának és magyarázó jegyzetének teljes, szöveghű fordítását közöljük.

HITTANI DIKASZTÉRIUM

Ikt. sz. 99/2009

HATÁROZAT

Mivel Alfonso de Galarreta püspök – a Szent X. Piusz Papi Testvérület általános elöljárójához intézett figyelmeztetések ellenére – szakadár jellegű cselekményt követett el azáltal, hogy négy papot pápai megbízás nélkül és a pápa akarata ellenére püspökké szentelt, magánál a ténynél fogva a 2021. évi Egyházi törvénykönyv 1387. kánonjában és az 1364. kánonja 1. §-ában említett büntetésekbe esett.

Ezért teljes jogi hatállyal kijelentem, hogy mind a fent említett Alfonso de Galarreta püspök, mind Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry és Marc Hanappier magánál a ténynél fogva az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe estek.

Kijelentem továbbá, hogy Bernard Fellay püspök, mivel társszentelőként közvetlenül részt vett a liturgikus szertartáson, s ezzel nyilvánosan csatlakozott a szakadár cselekményhez, a 2021. évi Egyházi törvénykönyv 1364. kánonja 1. §-ában említett önmagától beálló kiközösítésbe esett.

Figyelmeztetjük a klerikusokat és a világi hívőket, hogy ne csatlakozzanak a Szent X. Piusz Papi Testvérület szakadásához, mert különben magánál a ténynél fogva az önmagától beálló kiközösítés büntetésébe esnek.

A Dikasztérium palotájából, 2026. július 2.

Víctor M. Fernández bíboros

prefektus

John J. Kennedy

osori címzetes érsek

a fegyelmi részleg titkára

Mons. Armando Matteo

a doktrinális részleg titkára

HITTANI DIKASZTÉRIUM

Ikt. sz. 99/2009

MAGYARÁZÓ JEGYZET

Szent VI. Pál idejétől egészen az e Dikasztériumban nemrég folytatott legutóbbi megbeszélésekig hiábavalónak bizonyult minden olyan kísérlet, amely Marcel Lefebvre érsek mozgalmának követőit vissza kívánta vezetni a Katolikus Egyházzal való teljes közösségre.

A helyzet tovább súlyosbodott a közelmúltban pápai megbízás nélkül, a Szentatya akarata ellenére és a kánonjog nyílt megsértésével végzett püspökszentelések miatt.

Ezért e Dikasztérium – a rá bízott feladatok hűséges ellátása során – szükségesnek tartja megállapítani, hogy ez a cselekmény megvalósította a szakadárság büntetendő cselekményét, annak valamennyi kánonjogi következményével az érintett felszentelt szolgálattevőkre és világi hívőkre nézve. Amint ugyanis az már 1988-ban megállapítást nyert: „ez az engedetlenség – amely a római primátus gyakorlati elutasítását foglalja magában – szakadár cselekménynek minősül” (vö. II. János Pál: Ecclesia Dei apostoli levél, 3).

Erre tekintettel ezentúl:

1. A Szent X. Piusz Papi Testvérülethez tartozó felszentelt szolgálattevők szakadásban vannak, ezért szakadároknak kell őket tekinteni (vö. Ecclesia Dei, 5c; Törvényszövegek Pápai Tanácsa: Magyarázó jegyzet a Marcel Lefebvre püspök mozgalmához csatlakozók szakadás miatti kiközösítéséről, 1996. augusztus 24., 5–6), és a jogban meghatározott kiközösítésbe esnek (CIC 1364. kán. 1. §).

2. Ami a világi hívőket illeti, szakadárnak és kiközösítettnek kell tekinteni mindazokat, akik a Törvényszövegek Pápai Tanácsa által kiadott Magyarázó jegyzetben meghatározott feltételek szerint formálisan csatlakoznak a Szent X. Piusz Papi Testvérülethez (vö. uo. 7), amely továbbra is hatályban van, és amelyet e Dikasztérium magáévá tesz.

3. Végül figyelmeztetjük Isten szent népét, hogy a Szent X. Piusz Papi Testvérület felszentelt szolgálattevői meg nem engedett módon szolgáltatják ki a szentségeket, és hogy a bűnbánat szentsége, melyet kiszolgáltatnak, és a házasságkötés, melynél közreműködnek, érvénytelen.

Az Egyház mint gondoskodó anya őszinte szeretettel és odaadó gondoskodással fogad mindenkit, aki vissza kíván térni a teljes közösségbe. Az apostoli nunciusok rendelkezésre bocsátják azokat az eljárásokat, amelyeket az ordináriusok az egyes esetekben alkalmazhatnak.

Végül buzdítunk minden hívőt, hogy maradjon szilárd közösségben a római pápával, a vele közösségben lévő püspökökkel és az egész Egyházzal (vö. Lumen gentium, 22; CIC 751. kán.), valamint tartózkodjon a fent említett Szent X. Piusz Papi Testvérület által szervezett szertartásokon és tevékenységeken való részvételtől.

A Dikasztérium palotájából, 2026. július 2.

Víctor M. Fernández bíboros

prefektus

John J. Kennedy

osori címzetes érsek

a fegyelmi részleg titkára

Mons. Armando Matteo

a doktrinális részleg titkára

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Fabrice COFFRINI / AFP (Szent X. Piusz Papi Testvérület július 1-jén a svájci Écône-ban pápai engedély nélkül felszentelt négy püspöke)

Magyar Kurír