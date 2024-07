Szenvedélybetegség a hozzátartozók és a gyerekek szemével – Máltai filmklub Gödöllőn

Ezúttal Frankó András családterapeuta és Kormos Piroska szociálpedagógus, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat budapesti Fogadó Pszichoszociális Szolgálatának munkatársai, a szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeit segítő Apa Anya Pia (AAP) program vezetői voltak a vendégek.

A programot Nagyné Bige Orsolya, a gödöllői Fogadó Szenvedélybeteg Segítő Központ mentálhigiénés munkatársa nyitotta meg egy kisfilmmel, amely az intézmény munkájával kapcsolatos tévhitek eloszlatásán túl pontosan azt a célt szolgálta, amit az általuk életre hívott program is: a szenvedélybetegségből való gyógyulást és a megelőzést segítő ismeretek széles körben való elérhetővé tételét.

A harmincöt fős közönség érdeklődésének a harminc fok feletti hőmérséklet sem szabott gátat, és már közvetlenül az első, alkohol antireklámnak is beillő rövidfilm megtekintése után élénk beszélgetés kezdődött arról, preventív hatása lehet-e annak, ha a megszokott pozitív végkicsengés helyett egy hirdetés pont azt mutatja be, hogy milyen hatása lehet az alkoholfogyasztásnak magára a fogyasztóra, ezen felül pedig a gyermekeire. Ezt követően igen hamar arra terelődött a szó, hogy a családi minta vajon miképpen határozza meg valakinek a függőségre való hajlamát, hogy a példamutatás pozitív és negatív irányba is képes-e befolyásolni a következő generációt, és hogy az alkoholfogyasztás napjainkban mennyire feleltethető meg egyfajta felnőtté avatási rítusnak.

Ami igaz, azt nem lehet kimondani, ez volt a közösen megnézett film üzenete, de ez ráillik arra is, ami miatt ma itt vagyunk, a szenvedélybeteg szülők gyerekeinek problémáira is – emelték ki az AAP Program munkatársai, akik azt is hangsúlyozták, hogy a közösség mind a szenvedélybetegek, mind hozzátartozóik támogatásában kulcsszó. Ez alatt egyrészt az önsegítő csoportok felépüléseben betöltött szerepét értették, illetve a szenvedélybetegek sikeres visszakapcsolódását a nem szerhasználó közegbe.

A témát tovább árnyalta a Nem tudhatod című, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Van történeted az alkoholról? című filmpályázatára készített alkotás is, amelynek kapcsán már specifikusan arról osztották meg gondolataikat a jelenlévők, hogy milyen hatással tud lenni a fiatalabb generációra az, ha a családban van egy függő, és többen őszintén meséltek személyes élményeikről, érintettségükről is. „Én is elmenekültem otthonról, hogy ne kelljen ezzel nap mint nap szembenéznem” – szólt hozzá valaki a közönség soraiból, majd erre reflektálva más azzal folytatta, hogy ő is sokszor fantáziált arról gyerekkorában, hogy épít egy földalatti bunkert, ahová elbújhat az otthon történtek elől.

A Nagyi, miért hívtál? című film után volt, aki arról beszélt, milyen könnyedén „rá tud égni” valakire az a szerep, ha gyermekkorában túl nagy, egyáltalán nem rá szabott felelősséget kellett vállalnia a saját szülője iránt, s hogy mennyire lehet ezt „elengedni”, ha az illető később saját családot alapít. Ennek mentén a parentifikáció, azaz a gyermekek szülői szerepbe kényszerülésének fogalma is előkerült, és az egyik résztvevő beszámolt arról, milyen hatással volt rá egészen a felnőttkoráig az, hogy meg akarta menteni nem csak a saját szüleit, de a hozzájuk hasonló embereket is.

Ezek után természetesen a jelenlévőket leginkább az a kérdés foglalkoztatta, hogyan lehet a szenvedélybeteg szülők gyerekeinek segíteni. A legfontosabb, hogy a téma ne legyen tabu, váljon kimondhatóvá, azaz tudjunk az érintett gyerekekkel beszélni erről, akár hozzátartozóként, akár pedagógusként, akár segítőként, hogy ne egyedül kelljen hordozniuk ezt a terhet – egyeztek meg ebben a jelenlévő szakemberek. Szerencsére egyre több az olyan hely is, ahová a szenvedélybeteg szülők gyerekei fordulhatnak, mint a Fogadó Pszichoszociális Szolgálata, amelynek a kimondhato.hu és az apaanyapia.hu oldalain a felnőttek, míg az apaiszik.kimondhato.hu oldalán a 8–12 és a 13–20 éves korosztály kaphat a témában hasznos információkat és segítséget.

A filmklub következő alkalmára szeptember 17-én kerül majd sor, amelynek során a Rekviem egy álomért című filmet követően Orsolics Zénó segítő szakember, család-rendszer terapeuta, coach lesz Szuhár Alexandra pszichológus beszélgetőpartnere. A program szintén 18 órakor kezdődik majd a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban. A részvétel ismét ingyenes lesz, de regisztrálni szükséges a godollo@maltai.hu e-mail-címen.

Forrás és fotó: „Apa Anya Pia” program

