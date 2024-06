Szeressétek és őrizzétek az egységet! – Egyházmegyei pedagógusnapot tartottak Tabon

Az ünnepi program a nagycsoportos óvodások előadásával kezdődött, majd Nagy-Kálsecz Mariann főigazgató köszöntötte a jelenlévőket.

„Nagy lelkesedéssel állunk most itt, hogy műsorunkkal önfeledt perceket tölthessünk együtt és közösen ünnepelhessük meg a pedagógusnapot. Nagyon szeretnénk átadni vendégeinknek azt a hangulatot, melyet óvodánk és iskolánk él meg a mindennapokban. Reméljük, hogy a hétköznapokban is ránk jellemző vidámságot, szeretetet a most következő produkciók érzékeltetni tudják majd – fogalmazott a főigazgató.

Mi is sok nehézséggel küzdöttünk meg a tanév során, szembesültünk azzal, hogy az oktatás helyét sokszor a nevelés veszi át, vagyis az intézmény szinte az elsődleges színtere a nevelésnek, holott mi a tudást szeretnénk elsősorban átadni. A ma iskolájában a tudás átadásánál azonban már több kell, ennél nagyobb az elvárás: az intézmény legyen családias, elfogadó, szeretetteli, de adjon lehetőséget a tudás elsajátítására, legyen versenyképes, őrizze a hagyományokat és járjon Krisztus útján. Ezeknek a vonzó kihívásoknak próbálunk mi is megfelelni” – emelte ki a főigazgató.

A köszöntő után a Tabi Fúvószenekar tagjai adtak koncertet, majd az iskola első osztályos tanulói előadásukban rámutattak: a pedagógusnak akkora szíve van, hogy abban harmincöt gyermek is elfér.

Az első osztályosok produkcióját követően a Görbe tükör című színdarabot adták elő az iskola tanulói és pedagógusai, melyben a diákok egy nap erejéig cserélhetnek pedagógusaikkal: kis időre a tanár a diák, a diák pedig a tanár szerepébe bújhatott.

Az előadás a Szent Gellért Színjátékház Diáktársulatának A rátóti csikótojás és az eltévedt mesék című színjátékával ért véget, melyben mintegy hetven gyermek szerepelt.

Ezt követően Varga László megyéspüspök osztotta meg gondolatait, megköszönve a pedagógusok munkáját.

„Köszönöm, hogy vagytok! Köszönöm, hogy vagytok Kaposváron, Tabon és Zalaszabarban is! Köszönöm a munkátokat, az áldozatotokat és azt a szeretetet, amellyel végzitek a hivatásotokat.

Ha megéljük a főparancsot, akkor mindegyik intézményünk Isten országának a helye lesz. Ezért azt kérem tőletek, hogy szeressétek magatokat! Mindenki Isten ajándéka, te is az vagy! Ha elkezded szeretni önmagadat olyannak, amilyen vagy, akkor már szereted Istent, akinek az ajándéka vagy, s akkor már könnyen fogod szeretni a másikat is olyannak, amilyen. Szeressétek a valóságot!

Kétféle teremtő létezik – fogalmazott a püspök. – Az egyik az Atyaisten, aki teremti azt a valóságot, családot, iskolát, osztályt, ahol te vagy, a másik teremtő pedig az agyunk, ami állandóan állítja, hogy milyennek kellene lennie ennek a valóságnak. Vannak, akik az egész életüket birkózással töltik. Állandóan birkóznak a valósággal, és nincs örömük, mert soha, semmi sem jó. Szeressétek a saját valóságotokat, s fogadjátok el. Ez nem azt jelenti, hogy beletörődünk, hanem azt, hogy ebből a valóságból akarunk növekedni életünk végéig a szeretetben.

Szeressétek és őrizzétek az egységet! Hatalmas erők törik össze a kapcsolatainkat gyűlöletet, haragot, gyilkosságot, pusztítást indukálva mindenhol. Szeressétek és őrizzétek az egységet, mert minden háború a szívünkben és a megosztottságunkban kezdődik. Ha megtűrjük a megosztottságot, az ítélkezést és az előítéletet a munkatársakkal, szülőkkel és gyermekekkel szemben, akkor teret adunk a diabolosznak, aki megoszt és rombol. Ezért azt kérem tőletek, hogy szeressétek és őrizzétek az egységet. S ha megsérül, akkor engesztelődjetek ki, bocsássatok meg, s ha kell, kérjetek bocsánatot” – hangsúlyozta a főpásztor.

Varga László beszéde után került sor a püspöki elismerő oklevelek átadására. Püspöki elismerésben részesült:

a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkatársai közül Kis-Bankné Brudics Terézia tanító, Nagyné Halla Judit zenepedagógus, Ondré Ágnes középiskolai tanár, Pozsgai Norbert középiskolai tanár, Vörös Gáborné takarító, laboráns;

a kaposvári Szent Család Katolikus Óvoda munkatársa, Szemes Mária óvodapedagógus;

a kaposvári Szent Margit Katolikus Óvoda munkatársa, Takács Margit óvodapedagógus;

a tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda munkatársai közül Csató Lászlóné tagintézmény-igazgató, Illés Lászlóné dajka, Kovács Gabriella tanár, Nagy-Kálsecz Mariann főigazgató, Sifter Gergely püspöki biztos.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír