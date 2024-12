Szeretetből teljesítsd Isten akaratát! –Diakónusszentelést ünnepeltek Szabadkán

Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspök kinevezése óta első alkalommal szentelt diakónust.

Az ünnepélyes bevonulást és a bevezető köszöntést követően a szentmise a megszokott liturgikus rend szerint zajlott.

Szentbeszédében Fazekas Ferenc püspök elsősorban a felszentelendőhöz intézte szavait.

„Neked, diakónussá szentelendő kedves fiam, a mi Urunk adott példát, hogy amiképpen ő cselekedett, úgy cselekedjél te is. Mint diakónus te is annak a Jézus Krisztusnak a szolgája vagy, aki maga is mintegy szolgaként mutatkozott tanítványai körében.

Szeretetből teljesítsd Isten akaratát, és örömmel szolgálj embertársaidnak, akárcsak az Úrnak.

Mivel pedig senki sem szolgálhat két úrnak, tekints minden tisztátalanságot és minden anyagiasságot a hamis istenek szolgálatának.”

„Te, aki most szabadon vállalod a szerpapságot, kell, hogy a Szentlélekkel és bölcsességgel eltelt igazi tanúságtevő férfi légy, miként azok, akiket egykor az apostolok a szeretet szolgálatára kiválasztottak.”

A szentelési szertartás elején Mester Imre ünnepélyes ígéretet tett a főpásztornak az engedelmességre és a tiszteletre.

A Mindenszentek litániája alatt a jelölt élete átadásának kifejezéseként a földre borulva imádkozott. Ezután következett a felszentelés pillanata, melynek során a püspök kézrátétellel fogadta be az egyházi rend szerpapjai közé.

A jelölt magára öltötte a stólát és a dalmatikát, vagyis a diakónusok öltözetét.

A szentelés végén az evangéliumos könyvet érintve kapta meg küldetését az Egyház szolgálatára.

A főpásztor, valamint a jelen lévő diakónusok békecsókkal köszöntötték az újonnan szenteltet, aki a szentmise áldozati részében a püspök jobbján segédkezett.

A szentmise a szentelési szertartás után a Hiszekegy imádsággal folytatódott.

*

A felszentelés előtt a diakónus jelölt Mester Imre akolitus a püspökség kápolnájában Fazekas Ferenc megyéspüspök előtt letette a szabad akaratra és a nőtlenségre (cölibátus) vonatkozó ígéretét, valamint a hitvallást és a hűségesküt.

Mester Imre a szabadkai Jézus Feltámadása plébániáról származik, ahol ministránsként és felolvasóként szolgált. A Szabadkai Egyházmegye papnövendékei közé történt felvétele után akolitusként szolgált a csantavéri Szent Antal-plébánián, ahol mostantól diakónusi gyakorlatát is végzi jövő évben esedékes pappá szenteléséig.

Forrás és fotó: Szabadkai Egyházmegye

Magyar Kurír