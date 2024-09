Szombathely is bekapcsolódott a „40 nap az életért” kampányba

A szombathelyi Markusovszky Kórház sarkánál a következő hetekben több napon át is lehetőség lesz közös imádságra. Az imák célzottan a magzatok életének védelmére, az abortuszok számának csökkenésére irányulnak. Kosárné Varga Anett, a kampány szombathelyi koordinátora köszöntőjében elmondta: Texasból indult a kampány, négy fiatal kezdeményezésére. Ők vállalták, hogy az abortuszok ellen negyven napon át 24 órában imádkoznak. Ma már világméretű a kampány, amelyhez Szombathely is csatlakozott. Mi ezzel a kiállással szeretnénk felhívni a figyelmet a magzati élet fontosságára, hiszen a magzat is ember, akinek joga van élni – fogalmazott a szervező. Ismertette: 2023-ban Magyarországon több mint 21 ezer abortuszt hajtottak végre kórházakban. Kiemelte: ez nem egy törlés gomb, az édesanyák lelkében is hatalmas traumákat okoz a beavatkozás.

Székely János megyéspüspök elmondta: a gyermek élete a fogantatáskor kezdődik, így az, hogy mikor veszik azt el tőle, nem számít, az abortusszal mindenképpen egy gyermek életét oltják ki.

Az édesanyákért is imádkozunk, nem ellenük. Az abortusz az édesanyának is hatalmas tragédia. A legszentebb hivatásában kap sebet.

Imádkozunk az orvosokért is. Az orvos hivatása sem az, hogy halálos ítéleteket végrehajtson, hanem az, hogy gyógyítson. Imádkozunk a társadalmunkért, amelynek óriási sebe az abortusz.

A jelenlévők együtt imádkoztak a gyermekekért, édesanyákért, orvosokért. Köszöntőt mondtak az eseményen Torma-Hasza Mónika és Steindl-Papp Judit evangélikus lelkészek is.

A program az Annunciáta Ház kápolnájában bemutatott szentmisével zárult.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Szombathelyi Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír