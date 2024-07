Szórakozás az értékőrzés – Idén is megszervezték a FeltöltŐ erdélyi keresztény zenefesztivált

Dicsőítő daloktól volt hangos egész Gyergyószentmiklós, hiszen több ezer látogató érkezett az eseményre. Az immár ötödik alkalommal megszervezett fesztivál idei mottója így hangzott: „Hiszen számomra az élet Krisztus” (Fil 1,21). A szervezők az élet védelmére, annak tiszteletére és fontosságára igyekeztek felhívni ezzel a figyelmet, és gazdag programkínálattal örvendeztették meg a látogatókat: előadások, koncertek, tematikus sátrak és gyerekprogramok színesítették a hétvégét.

Az előadások során Csókay András nemzetközi hírű idegsebész; Sisak Imola és Simó Irma pszichoterapeuták; Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató; Benkő Vilmos, az Amerikai Kereskedelmi Kamara volt elnöke; Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapítója; Kovács Ferenc és Kovácsné Treer Mária életvédők, valamint Schäffer Erzsébet újságíró osztották meg tapasztalataikat, tudásukat az érdeklődőkkel.

A gyerekeket péntek este a Mese7est program varázsolta el, majd a Fundamentum, a Tibes és a PZM együttesek léptek színpadra. Szombaton a Veronaki, a 4IS5, az Új Forrás, Csiszér László, Kökény Attila és a Dics-suli kalauzolta a résztvevőket a dicsőítés világában.

A kísérőprogramok minden korosztály számára érdekes lehetőségeket kínáltak. A fiatalok felvilágosító foglalkozásokon, emellett imaösvényen, MiniFIT Ifjúsági Találkozón is részt vehettek, és szabadulószoba is várta őket. Az egész éjszakai szentségimádás mellett megtartották a férfiak éjszakáját, és idén először a nők éjszakáját is megszervezték. A tematikus sátrak szintén számtalan lehetőséget kínáltak az odalátogatóknak.

A Gyerek-FeltöltŐn teljes gőzzel folyt a matricagyűjtés, hiszen számos kreatív foglalkozáson és programon töltekezhettek a gyerekek.

A vasárnapi ökumenikus istentisztelet a FeltöltŐ kihagyhatatlan eseménye, amely felekezeti hovatartozástól függetlenül egyesíti a közös értékeket és célokat.

Ezért kiemelten fontos a párbeszéd és egymás támogatása.

Kántor Boglárka főszervező az istentisztelet végén így fogalmazott: „Minden hangszernek megvan a maga a szerepe egy zenekarban. Éppen úgy, ahogy a gitár, a dob, a kísérő hangszerek, a vokál megszólal, ugyanúgy együtt játszunk Isten színpadán. Mindenkinek megvan ebben a maga szerepe, hogy a legszebb dallamok szülessenek. Hallottam párszor, hogy biztos megéri nekem vagy a szervezőknek ezt csinálni. Igazuk volt. Megéri. Ha arra gondolok, hogy több ezren töltekeztünk, hogy milyen sokan eljöttetek az egész Kárpát-medencéből, hogy érezni lehetett Isten érintését, hogy nagy találkozások történtek, hogy reményt kaptunk ezekben az időkben, hogy megtelt élettel a város, akkor megérte. Mert ezért egyikünk sem kapott más juttatást.

Isten egyik legnagyobb ajándéka számunkra, hogy egymásba kapaszkodva azokból a talentumokból, amiket mi is kaptunk, visszaadhatunk a közösségnek.

A tőletek és a jó Istentől kapott erő az, ami továbbvisz. Köszönjük nektek!”

Az Eucharist Zenekar szolgálatában a közös imádsággal, dicsőítéssel töltötték meg az éhező szíveket, a résztvevők lelkének szomjúságát pedig a lelkipásztorok szavai enyhítették. Az istentisztelet után nagy, közös ebédre került sor a színpad melletti parkban, ahol mennyei ételekkel várták a jelenlevőket a lelkes szakácsok. Az étkezést követően dramatizált bibliai előadásra invitálták az érdeklődőket. Ezen a különleges bemutatón olyan neves színészek, mint Zámbori Soma, Vándor Éva, Rékasi-Pikali Gerda és Háda János szólaltatták meg a bibliai történeteket, az Eucharist Zenekar kíséretével.

A FeltöltŐre Soltész Miklós, Magyarország egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is ellátogatott, aki évről évre fő támogatója az eseménynek. A fesztivál nem csupán a szervezők és önkéntesek fáradhatatlan munkájáról, hanem a támogatók összefogásáról is tanúskodik: Hargita Megye Tanácsa, a Szárhegyi Kulturális és Művészeti Központ és a magyar kormány együttműködésével jött létre.

A FeltöltŐ nem csupán a hagyományok és értékek megőrzésére törekszik, hanem aktívan előmozdítja a keresztény felekezetek közötti párbeszédet és kapcsolatépítést is.

Ez a párbeszéd különösen fontos napjainkban, amikor a különböző vallási közösségek közötti együttműködés és megértés kulcsfontosságú a béke és harmónia megőrzésében.

Az összetartozás és a közösség megtartó erejének hangsúlyozása szintén a FeltöltŐ egyik alappillére. A közösség ereje abban rejlik, hogy tagjai támogatják egymást, közösen dolgoznak céljaik elérése érdekében, és megosztják egymással örömeiket és kihívásaikat.

A keresztény hit mellett való elköteleződés nem csupán személyes életünk meghatározó része, hanem közösségeinkben is gyümölcsözővé válik.

Az elkötelezett hívők számára a FeltöltŐ olyan platformot biztosít, ahol megoszthatják tapasztalataikat, hitüket, és együtt dolgozhatnak azon, hogy a keresztény értékek ne csupán megmaradjanak, hanem erősödjenek is. A fiatalabb generációk számára pedig olyan útmutatást nyújt, amely segít nekik eligazodni a világban, és megtalálni a helyüket benne, miközben hűek maradnak hitükhöz és értékeikhez.

Ezek az események nemcsak a hit megélésére adnak lehetőséget, hanem erősítik a közösséghez tartozás érzését is.

A mai rohanó világban, ahol gyakran elszigetelten éljük mindennapjainkat, a FeltöltŐ olyan oázist jelent, ahol az emberek újra felfedezhetik a közösség erejét és a keresztény hit szépségét. A keresztény értékek ápolása és továbbadása nem csupán egyéni érdek, hanem közös felelősség is, amelynek gyümölcsei hosszú távon megmutatkoznak majd közösségeink életében. A FeltöltŐ példa arra, hogy a hit és közösség erejével milyen nagy dolgokat lehet elérni.

Szöveg: Csergő Zsófia

Fotók: FeltöltŐ

Forrás: Romkat.ro

