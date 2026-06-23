Szudánban meggyilkoltak egy plébánost, aki feljelentést tett gyógyszerlopás miatt

A Núba-hegység a konfliktus sújtotta terület központja

Kauda Dél-Kordofán államban található, a Szudáni Népi Felszabadítási Mozgalom–Észak (SPLM–North) ellenőrzése alatt álló Núba-hegység legfontosabb központja. Az ACN beszámolója szerint az elmúlt hónapokban a közbiztonság romlása, valamint a fegyveres és törzsi konfliktusok miatt több szerzetes és pap arra kényszerült, hogy elhagyja a térséget. Youhanna atya azonban

úgy döntött, hogy a szolgálatára bízott közösséggel marad, és így azon kevés papok egyike lett, akik még mindig ebben az erőszaktól sújtott régióban szolgálnak. Szerepe messze túlmutatott a lelkipásztori tevékenységen.

Gyászba borult az El Obeid-i egyházmegye

Halálának híre mély fájdalommal töltötte el az egész El Obeid-i egyházmegyét, amelyet Youhanna atya közel harminc éven át szolgált. Hívők nemzedékeit kísérte lelkipásztorként, rendkívül kedvelték a katolikus közösségen belül és azon kívül is. A Szükséget Szenvedő Egyház szervezethez eljuttatott részvétnyilvánító üzenetben a babnusai Szent Péter-plébánia – ahol a pap 1997 és 2021 között szolgált – közössége hangsúlyozta, hogy Youhanna atya „a fiatalok és a gyermekek barátja volt, és munkáját mindvégig szeretettel végezte”.

Ma – áll a Núba-hegység keresztény közössége által írt imában – „megemlékezünk szeretett Youhanna atyánkról, akinek életét tragikus módon azok oltották ki, akik a béke helyett az erőszakot választották. Youhanna atya hosszú éveken át hűségesen szolgálta a népet; reményt, útmutatást és együttérzést nyújtott mindenkinek.

A szeretet, az önfeláldozás és az emberiség elkötelezett szolgálatának öröksége továbbra is nemzedékeket fog inspirálni.”

Újabb bűncselekmények

Youhanna Al-Amin atya erőszakos halála – amelynek ügyében a helyi egyház alapos vizsgálatot kért – az egyik azoknak az újabb erőszakos cselekményeknek a sorában, amelyek az elmúlt években a szudáni egyházat érték. 2025 júniusában Luka Jomo, az El Obeid-i egyházmegye papja egy eltévedt lövedék miatt vesztette életét az Észak-Dárfúr állam fővárosa, El Fasher elleni támadás során. Néhány hónappal korábban pedig Yunan Tombe Trille Kuku Andalit, El Obeid püspökét brutális módon megverték, amikor visszatérőben volt egyházmegyéjébe, és súlyos sérüléseket szenvedett.

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: ACN/Vatican News

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír