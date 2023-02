Szüntelen adomány – Új támogatási modellt mutattak be a Máltai Szeretetszolgálat központjában

A Máltai Szeretetszolgálat a híd szerepét tölti be, mely hídon át azok, akik segíteni szeretnének, elérnek a rászoruló emberekhez – mondta a Cleanme.life humanitárius termék bemutatásakor és a Helpme.life applikáció ismertetésekor a Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke, Győri-Dani Lajos.

A vezető ismertette: azért fogadták el örömmel a Cleanme.life alapítójának, Márkus Zsoltnak a felkérését, mert a vállalkozás munkatársaival együtt dolgozhatták ki a hagyományos támogatási formáktól eltérő új rendszert. A humanitárius termékről Győri-Dani Lajos így fogalmazott: egy hosszú távú kapcsolat jelképe. „Nem kampányszerűen, egy-két hónapig támogatják a munkánkat, hanem terveink szerint évekig. És a lényege, hogy nemcsak a termék árának egy bizonyos részét ajánlják fel a szeretetszolgálat javára, hanem konkrétan a termék létezése, a marketingje, az emberekhez és természethez való közelítése is a segítés gondolatkörén alapul.”

Az ügyvezető azt is kiemelte, hogy a bevezetett humanitárius termék és az applikáció nem a Máltai Szeretetszolgálatnak készült. „Valakinek el kellett kezdenie. A mi programjaink szerepelnek egyelőre a listában, de bízunk benne, hogy hamarosan sok szervezet ügyét lehet majd a Helpme.life applikáción keresztül támogatni.”

A csomagolásukban is egy minden korábbinál jelentősen környezetkímélőbb vegyipari-kozmetikai cikkeket kifejlesztő és forgalmazó hazai vállalatcsoport alig néhány év alatt a hazai magyar tulajdonú vállalkozások top 100-ába emelkedett. Ebben jelentős szerepet játszottak azok a sikeres technológiai innovációk, amelyek lehetővé tették, hogy a fogyasztók által elvárt minőségükből mit sem vesztve árban is kedvezően kerüljenek a fogyasztókhoz a környezettudatos termékek, és mindezekkel együtt egy új, folyamatos adományozást is megvalósítsanak értékesítésük során. A legújabb fejlesztés, a Helpme.life applikáció pedig már a nagyközönséget is motiválja az adományozásra. „Évek óta dolgozunk egy olyan korszakalkotó termékcsalád és a köré fonódó többszintű támogatási rendszer kialakításán, amely egyfajta paradigmaváltást hoz és forradalmian új perspektíva az adományozás terén – mondta el a kezdeményezésről Márkus Zsolt, a Cleanme.life alapítója. – Így született meg a humanitárius termékcsalád fogalma, amely a karitatív szemléletet beépíti az üzleti modellbe. A Cleanme.life környezettudatos termékei azon túl, hogy biodegradábilisak, azaz gyorsan lebomlanak, a világon elsőként kaptak papírdobozos, úgynevezett higipack csomagolást. A jótékonysági terméken túl megjelent az egyedülálló Helpme.life applikáció is, amelyen keresztül a magánadományozók több szervezet – legelőször a Magyar Máltai Szeretetszolgálat – éppen aktuális programját tudják támogatni, ezáltal hosszú távon segítő kezet nyújtva a rászorulóknak.”

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az ország egyik legnagyobb keresztény karitatív szervezete, mely országszerte évente több százezer embernek nyújt segítséget. Mindennapos tevékenysége során élelemmel és meleg ruhával gondoskodik a bajba jutott emberekről, szállást ad a fedél nélkülieknek, ügyet intéz az arra képtelenek helyett, és a legfejlettebb technológiák alkalmazásával segíti a legszegényebb családokat a felzárkózásban. Programjai súlyos társadalmi kérdésekre keresnek gyakorlatias válaszokat. A segélyszervezet elsőként csatlakozott a Cleanme.life programhoz és gyűjt támogatókat a Helpme.life applikáción keresztül. „Máltai küldetésünk része, hogy megszólítsuk a társadalmat, hiszen az elmúlt időkben megélt nagy katasztrófák is megmutatták, hogy a segítségnyújtás nem lehet a karitatív szervezetek magánügye. Csak akkor tudunk valóban tenni a bajba jutott emberekért, ha minél többen fontosnak érzik bekapcsolódni a segítő programokba. Az új applikáció sikerét ezért számunkra elsősorban nem az fogja jelenteni, hogy mennyi pénzadomány gyűlik össze általa, hanem hogy mennyi emberben ébred fel a vágy, hogy odaforduljon a rászorulókhoz. Bízunk benne, hogy sokaknak tudunk így lehetőséget adni a segítségnyújtásra. A mi küldetésünkhöz kellenek a támogatók, kell a társadalom, hiszen közösséget vállalni a rászoruló emberekkel, szolidaritást vállalni a bajban lévőkkel emberségünk lényege. A legerősebbeknek is vannak gyengeségeik, és a leggyengébb vagy legszegényebb embernek is van olyan erőssége, amiből adni tud egy másik embernek, amivel segíteni tud.”

A jótékonysági kezdeményezéshez több ismert ember is csatlakozott, akiknek az életében szintén fontos szerepet tölt be az adományozás – köztük Dobos Evelin színész, Dárdai Blanka énekes, Keleti Andrea táncművész és Till Attila műsorvezető.

A vállalatcsoport a Helpme.life adománygyűjtő applikáció létrehozásával segíti elérni a magánadományozókat. Az adománygyűjtő alkalmazás ingyenesen telepíthető a mobiltelefonokra és a vállalatcsoport termékein is szerepel egy QR-kód, melynek segítségével elérhető az applikáció felülete. A programokat támogatni kívánó vásárlók így egyszerűen adakozhatnak az általuk kiválasztott hazai vagy nemzetközi kezdeményezések javára. A hazai programokra érkező támogatások felhasználását nyomon is lehet majd követni az applikáció felületén. Az alkalmazás képes az adománygyűjtő versenyek kezelésére, és össze van kötve a közösségimédia-felületekkel is. A humanitárius termékcsalád modellje és az új applikáció újdonságot hoz a környezettudatosság és a jótékonyság szempontjából is.

