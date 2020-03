Szűz Mária és Szent József közbenjárását kérte Ferenc pápa a világjárvány megszűnéséért

Ebben a rendkívüli helyzetben, amikor minden bizonytalannak tűnik, segítsük egymást szilárdan kitartani abban, ami igazán számít! – kérte a pápa. A papok feladata az, hogy szavaikkal támogassák a reményt és a hitet a hívőkben. A rózsafüzér az alázatosak és a szentek imádsága. A titkokban Máriával együtt szemléljük Jézus életét, az Atya irgalmas arcát. S mily nagy szüksége van mindannyiunknak vigasztalására, arra, hogy szerető jelenléte körül vegyen minket! – mondta üzenetében a pápa.

Most az emberi kapcsolataink a családi körre korlátozódnak, ezért fontos, hogy a szeretet, a megértés, a türelem és a megbocsátás vezesse lépteinket. Kényszerűségből életterünk most a négy fal közé szorult, de szívünket nyissuk meg, hogy mindig készen álljon befogadni a másikat! Imádkozzunk együtt Szent József, a Szent Család, minden család védőszentjének közbenjárását kérve! A názáreti ácsmester is ismerte a bizonytalanságot, a keserűséget, a holnap miatti aggódást, de tudta, merre menjen a sötét pillanatokban, mert fenntartás nélkül hagyta magát vezetni Isten akarata által.

Ferenc pápa ezután így imádkozott:

„Védd meg, Szent Őrző, nemzetünket!

Világosítsd meg a közjóért felelős embereket, hogy hozzád hasonlóan tudjanak gondot viselni a rájuk bízott emberekre!

Add meg a tudomány világosságát mindazoknak, akik megfelelő eszközöket keresnek testvéreink egészsége és jólléte megőrzéséhez!

Támogasd azokat, akik a rászorulókért fáradoznak: az önkénteseket, az ápolókat, az orvosokat, akik az élvonalban küzdenek, hogy gyógyítsák a betegeket, saját testi épségük árán is!

Áldd meg, Szent József az Egyházat: különösen a papokat tedd világosságod és jóságod jelévé és eszközévé!

Kísérd el, Szent József a családokat csöndes imáddal: építs harmóniát a szülők és a gyermekek, különösen is a legkisebbek között!

Őrizd meg az időseket a magánytól: add, hogy senki ne maradjon magára az egyedüllét miatti kétségbeesésben és a csüggedésben!

Vigasztald meg a törékenyeket, bátorítsd a bizonytalanokat, járj közben a szegényekért!

A Szűzanyával együtt könyörögj az Úrhoz, hogy szabadítsa meg a világot a világjárvány minden formájától! Ámen.”

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír