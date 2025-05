Találkozások virágai – Generációkat összekötő élmény a budai Szent Angéla-gimnáziumban

Az eseményről Gellért Sára Mária írt beszámolót, melyet szerkesztve közlünk.

A találkozás ötlete több szakember összefogásából született: Mészáros Ágnes, a Gondviselés Háza Gondozási Központ intézményvezetője; Sándor Viktória, a Gondviselés Háza Idősek Klubja vezetője; Formanek Tamás, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány szociális referense, valamint Salaminné Kis Krisztina, a gimnáziumban működő Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) koordinátora együtt álmodták meg a programot.

„Az idősekben és a fiatalokban is lehetnek előítéletek a másik korcsoporttal szemben. A diákok nem találkoznak gyakran olyan emberekkel, akik idősebbek a nagyszüleiknél. Felmerülhet bennük a kérdés: hogyan beszélgessenek velük? És hasonlóképp, az idősek is tarthatnak attól, hogy megértetik-e magukat a fiatalokkal – mondta a találkozó kapcsán Formanek Tamás. – Ezek a bizonytalanságok azonban könnyen rendeződnek, ha lehetőséget teremtünk az ismerkedésre. Az ember csak attól fél, amit nem ismer.”

A szervezés nem igényelt bonyolult logisztikát, inkább rugalmasságot: az előadást a szokásos esti időpont helyett az idősek igényeihez alkalmazkodva a délutáni órákban tartották meg; nem kellett messzire utazniuk, a központ munkatársai pedig még a közlekedésben is segítették őket.

Az előadás utáni agapén vidám beszélgetés alakult ki. Az idősebbek bátran kérdeztek a próbákról, a fiatalok az előadásról meséltek, és szó esett az iskola történetéről is. Jól esett mindenkinek, hogy figyelmet kapott, és figyelmet fordíthatott a másikra is – mondta el Salaminné Kis Krisztina.

A közösségi szolgálat minden gimnazista számára az érettségi feltétele. A Ferences Rendtartomány mint fenntartó kiemelten fontosnak tartja, hogy olyan lehetőséget teremtsen, amely maradandó élményekkel, értékekkel és személyes fejlődéssel gazdagítja a fiatalokat. A diákok közül sokan nem is sejtik, milyen sokrétű a rendtartomány tevékenysége. A közösségi szolgálat éppen ezért jó alkalom arra is, hogy a fiatalok testközelből ismerjék meg a ferences küldetés, valamint a tevékeny szeretet valóságát. A Szent Angéla-gimnázium diákjai a ferences fenntartású Gondviselés Házában is teljesíthetik ezt a szolgálatot.

Mészáros Ágnes abban bízik, hogy az élmény kedvet ébresztett a fiatalokban az idősek felé való nyitás irányába, és oldotta a bennük rejlő esetleges szorongást is.

A nyár folyamán és azon túl is szeretettel várják a fiatalokat, hogy bekapcsolódjanak a Gondviselés Házán belül szervezett programokba, klubfoglalkozásokba, és részt vegyenek további közös találkozók lebonyolításában is.

„Generációkon átívelő probléma, hogy az idősek és a fiatalok között alig van kapcsolat. Ebben szerepet játszik a digitalizációs szakadék is, de még inkább az, hogy egyszerűen nincs alkalom az egymással való találkozásra.

Ezért is fontos minden olyan lehetőség, amely ezt a hiányt pótolni tudja – különösen, ha az élmény színházi előadással, közös beszélgetéssel és sok mosollyal párosul. Ilyenkor valódi emberi kapcsolatok születhetnek” – hangsúlyozta Mészáros Ágnes. Véleménye szerint az ilyen eseményekkel fejlődik a diákok empátiája, és így természetessé válhat számukra a közösségi életbe való bekapcsolódás.

Forrás: Ferences Média

Fotó: Kis Elisabeta; Szent Angéla-gimnázium Facebook-oldala



Magyar Kurír