Tanszeradományt kaptak a nagyváradi roma gimnazisták

„Ezek az adományok nagyon jól jöttek, elsősorban mert ezek a gyerekek, akik ide vannak beíratva, nem olyan családokból származnak, ami más iskolákban megszokott. Egyrészt az iskolában való megmaradásukat segíti az adomány, és hogy kedvük legyen bejárni, néha nagyon messziről, a város széléről akkor is, ha esik, akkor is, ha égető napsütés van, vagy éppen nincs uzsonna. Az ilyen jellegű adományok motiválják őket. Megtanulnak olyan alapvető dolgokat, hogy megosszák a társukkal, amijük van. Hogy úgy gondolkodjanak, hogy a másiknak is juttassanak belőle. Az ottani tanítóknak, tanároknak pedig van egy olyan eszközük, amivel a gyerekeket egy olyan intézményhez tudják csábítani, ami fejleszti őket, és a későbbiekben szakmához juttatja őket, valamint az emberi kapcsolatok tisztes megéléséhez” – nyilatkozta Antal Tünde, az iskola hittantanára, aki egyben háláját fejezte ki a segélyszervezettel folytatott együttműködés lehetőségéért.

A csomagok vízfestékeket, füzeteket, írószereket, játékokat, iskolatáskákat, mappákat, ruházati cikkeket és egyéb tanfelszerelést tartalmaztak. Az adományból 18 nappali, valamint több délutáni osztály diákjai részesülnek, magyar és román tagozaton egyaránt – összesen több mint 200 gyermek kapott tanszercsomagot.

Forrás és fotó: Romkat.ro



Magyar Kurír