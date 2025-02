Tanúságtétel liliommal, vérrel – Bódi Mária Magdolnáról szóló könyveket mutattak be Veszprémben

A jelenlévőket Kulcsár Dávid káplán köszöntötte. Hangsúlyozta, hogy a Mindszenty 80 emlékév nem csupán ünnepi mérföldkő, hanem a múlt hőseinek, így Mindszenty Józsefnek és Apor Vilmosnak tanúságát is magában hordozza. Emlékeztetett rá, hogy bár Mindszenty rövid, ám meghatározó püspöki szolgálata nehéz időszakra esett, példájával ma is tanít és inspirál.

Udvardy György veszprémi érsek szavai az elődök hitének és a tanúságként szolgáló életpéldákra hívta fel a figyelmet. Megfogalmazta, hogy az Egyház egységét – a liturgia, a szentségek, a karitatív tevékenység és a közösségépítés révén – az az üdvözítő terv szolgálja, melyben az elődök példája erőt ad a jelenkori híveknek. Az érsek szerint a történelmi dokumentumok és a vértanúságról szóló akták nem csupán a múltról mesélnek, hanem lelki iránymutatást is nyújtanak a hit útján járók számára.

A könyvbemutatón három új, Bódi Magdi életét és tanúságát bemutató kiadványt ismertettek. Kulcsár Dávid úgy fogalmazott, hogy a Temesi József atya által megírt és több nyelven is megjelent Tanúságtétel, liliommal, vérrel című mű most új életre kel a bemutatott példányokban. A magyar változat mellett angol nyelvű kiadás is elérhető, amellyel a nemzetközi hitközösség számára is megnyílik Magdi kultuszának gazdag világa. Varga Tibor levéltáros ismertette a kiadványok történetét, kiemelve, hogy ezek az életrajzi és lelki morzsák nem csupán történelmi adatok gyűjteményei, hanem az élet tanulságos pillanatai, amelyek közelebb hozzák az olvasót a boldoggá avatása előtt álló Magdi személyéhez.

Az eseményen jelen volt Veres András győri püspök is, aki személyes élményeit osztotta meg a hallgatósággal. Felidézte, hogy már fiatalkorában is mélyen átélte Mindszenty bíboros örökségének jelentőségét, és azóta is elkötelezett a hagyományok ápolása iránt. A győri főpásztor érzelmekkel és történelmi visszaemlékezések révén festette meg azt a képet, amelyben a múlt hősei – a hit, a szenvedés és a kitartás példaképei – továbbra is iránytűként mutatják az Egyház útját. Veres András püspök végül egy megható történettel adott hálát Mindszenty örökségéért.

A program szentmisével folytatódott, majd a Magyar Légierő Zenekar koncertje zárta az ünnepi alkalmat.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

