Társakat találhatunk az imához az internetes rózsafüzér-csoportokban

Az egyik szervező, Sólyomné Székely Kinga az Independent Catholic News portálnak nyilatkozva elmondta, hogy minden este 9 órakor virtuálisan összegyűlnek az 5–10 fős csoportok, és konferenciabeszélgetés keretében közösen elimádkozzák a rózsafüzért, és előtte és utána esetleg más imákat is elmondanak. „Nem követelmény, hogy mindenki, aki jelentkezik, mindennap részt vegyen a közös imában. Ha valaki életében csak egyszer kapcsolódik be, az is nagy öröm. Tapasztaljuk, hogy a kialakult csoportok tagjai lélekben szorosan összekapcsolódnak egymással és az égiekkel, és szeretetteljes, élő közösséggé alakulnak, egymásnak szinte második családjává.”

„Bárki csatlakozhat a csoporthoz minden kötelezettség nélkül; kizárólag internetkapcsolatra van szükség hozzá, és a Skype letöltésére, amely ingyenes program. Asztali gép, tablet, okostelefon egyaránt alkalmas a célra. Regisztrálni kell a Skype-ban, és máris kapcsolatba tud lépni az imacsoportunkkal” – mondta Sólyomné Székely Kinga.

„Csak imádkozó emberek tudják megoldani napjaink problémáit.” (II. János Pál)

A Bonum TV híradása szerint a kezdeményezést Maksó Péter indította útjára, azzal a céllal, hogy minél többen rendszeresen tudjanak együtt imádkozni a Szűzanyához. A közös ima során egy teljes rózsafüzért mondanak el a csoportok, mely az énekekkel együtt mintegy 40 percet vesz igénybe.

Az este 9 órakor kezdődő, konferenciabeszélgetés keretében végzett imádkozási módra XVI. Benedek emeritus pápa is áldását adta, és reményét fejezte ki, hogy a csoportok egyre bővülnek majd a jövőben, és világméretű mozgalommá válik a rózsafüzér Skype-on keresztül történő közös elimádkozása.

A magyar csoportba a szentolvaso@gmail.com e-mail-címen lehet jelentkezni – tájékoztat a Bonum TV –, és ugyanezen a címen tudnak segítséget nyújtani a Skype program használatához is, hogy minél többen csatlakozhassanak a napi rózsafüzérhez.

A Facebookon több hasonló csoport van jelen, angol nyelven Pray the Holy Rosary Daily, Virtual Rosary Room néven működnek; a magyar csoport Rózsafüzér az interneten név alatt található meg a közösségi portálon, ahol a jelentkezéseket is szeretettel fogadják.

Petrus Pavlicek OFM, „a rózsafüzér apostola” álma valóra válhat: „Egy világméretű engesztelő imahadjáratra lenne szükség, ami embertől emberig, országról országra terjedne tovább. Amint a rózsafüzér szemei egymás mellett sorakoznak, úgy kellene az embereknek is egy nagy láncot alkotniuk, amely a világ egyik végétől a másikig, az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig ér.”

Forrás: Independent Catholic News; Bonum TV

Magyar Kurír

(vn)