Tartományfőnököt választottak a magyarországi ferencesek Mátraverebély-Szentkúton

A káptalanon sor került továbbá a rendtartomány helyettes vezetőjének és definitóriumának megválasztására is. A testvérek Dobszay Benedek OFM testvért vikárius provinciálissá, a tartományfőnök helyettesévé választották. A következő három évre a rendtartomány tanácsadó és döntéselőkészítő testületébe, a definitóriumba Lukovits Milán OFM, Tamás Gábor OFM, Szabó Péter OFM és Kálmán Peregrin OFM kaptak megbízást.

A ferences káptalan a rendtartomány legfőbb döntéshozó, ellenőrző és tanácsadó testülete, amelynek ülése során a testvérek imádságos légkörben tekintenek vissza az elmúlt időszakra, és határozzák meg a következő évek irányait. A káptalan nemcsak szervezeti értelemben fontos esemény, hanem lelki ünnep és közös útkeresés is, amelyben a döntések Szent Ferenc lelkületében, Istenre figyelve születnek meg.

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány közössége erővel és áldással teli szolgálatot kíván Piusz testvérnek, és arra kéri a testvéreket és a híveket, hogy imádsággal kísérjék a rendtartomány vezetőinek szolgálatát a következő időszakban.

Forrás és fotó: Ferences Média

Magyar Kurír