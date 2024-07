Tavaly október óta több mint háromszorosára nőtt a gyermekáldozatok száma Ciszjordániában

Az UNICEF sajtóközleménye hangsúlyozza, hogy a gyermekáldozatok száma Palesztina ciszjordániai részén csaknem 250 százalékkal nőtt az Izrael és a Hamász közötti háború tavaly októberi kitörése óta.

Bár a háborút csak a Gázai övezetben vívják, az ENSZ közleménye kiemeli, hogy halálos következményekkel jár minden palesztin polgári lakosra nézve, függetlenül attól, hogy hol élnek. A Gázai övezet és Ciszjordánia annak a területnek a két fele, amit a Vatikán – a világ országainak többségével együtt – Palesztin Államként ismer el.

Az ENSZ-nyilatkozat megjegyzi, hogy Ciszjordániában – beleértve Kelet-Jeruzsálemet is – 2023 október óta 143 gyermeket öltek meg, ami közel 250 százalékos növekedés az azt megelőző kilenc hónaphoz képest, amikor 41 palesztin gyermeket gyilkoltak meg. Továbbá ebben az elmúlt kilenc hónapban több mint 440 palesztin gyermeket sebesítettek meg éles lőszerrel.

Catherine Russel, az UNICEF igazgatója elmondta, hogy a Ciszjordániában élő gyermekek már évek óta „szörnyű erőszaknak vannak kitéve”, de a helyzet az utóbbi időben „jelentősen romlott”. „Gyakran hallunk olyan állításokat, hogy palesztin gyerekeket tartóztatnak fel az iskolából hazafelé menet, vagy lőnek rájuk, miközben az utcán sétálnak. Az erőszaknak azonnal véget kell vetni” – mondta.

Bár a gyermekáldozatok száma Ciszjordániában magas, eltörpül a gázai adatokhoz képest. Májusban az ENSZ jelentése a megerősített gyermekhalálozások számát 7797-re tette, és azt mondta, hogy az övezetben az azonosított halálos áldozatok 52 százaléka nő és gyermek volt.

Az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin gyermekek elmondták a Save the Children munkatársainak, hogy éheznek és bántalmazzák őket, beleértve a szexuális erőszakot is, és október 7-e óta szörnyű körülményeket kell elviselniük, mint például a fertőző betegségeket, elszaporodott például a rüh is. A szervezet felhívja a figyelmet arra, hogy „Izrael az egyetlen olyan ország a világon, amely rendszeresen katonai bíróság elé állítja a gyermekeket”. Július 19-én, pénteken a Nemzetközi Bíróság tanácsadó véleményt adott ki, amelyben illegálisnak nyilvánította Izrael Állam folyamatos jelenlétét a megszállt palesztin területeken, közvetlenül megkérdőjelezve a katonai fogvatartással kapcsolatos izraeli politika és gyakorlat jogi státuszát. A Save the Children szerint ez a nyilatkozat megerősíti annak szükségességét, hogy „azonnal véget kell vetni a palesztin gyermekek izraeli börtönökben történő önkényes fogva tartásának és bántalmazásának, ami évtizedek óta aláássa a gyermekek védelmét”.

Tavaly október óta a Save the Children partnerei csaknem ötven korábban fogva tartott gyermeket segítettek Gázában. A gyerekek fizikai bántalmazásról és kihallgatásokról számoltak be, amelyek során egyesek szerint arra kérték őket, hogy vetkőzzenek meztelenre és állva várakozzanak szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között.

A letartóztatások során a szülőknek nem volt információjuk arról, hogy hol vannak a gyermekeik, de miután kiszabadultak, a gyermekek az elszenvedett erőszak és bántalmazás nyilvánvaló jeleit mutatták, mint például zúzódások, súlyvesztés, valamint a sokk és a traumatikus stressz következményeit is. Néhány gyermek elmondta, hogy szexuálisan zaklatták, molesztálták, átkutatták és megverték őket.

A gyermekek kínzása, a velük szembeni kegyetlen vagy embertelen bánásmód szigorúan tilos a nemzetközi jog szerint.

A fogvatartottak és volt fogvatartottak ügyeivel foglalkozó palesztin bizottság, egy 1998-ban létrehozott kormányzati szervezet jelentette, hogy október óta több mint 650 ciszjordániai és nem ismert számú gázai gyermeket tartottak fogva – a számot a legutóbbi ENSZ-jelentések is megerősítették. Közülük legalább 250 még mindig börtönben van. A fő bűncselekmény, amellyel ezeket a kiskorúakat vádolják, a kődobálás, amely akár 20 évig terjedő börtönbüntetést is vonhat maga után. A háború kezdete óta az izraeli erők több mint 9 400 ciszjordániai palesztint vettek őrizetbe, emellett több ezer gázai palesztint, akiknek pontos számát nem erősítették meg.

Ferenc pápa 2023. október 27. óta, vagyis hosszabb ideje, mint szinte bármely más vezető a világon, tűzszünetre szólít fel Gázában. Az idei Urbi et Orbi húsvéti üzenetében azt mondta, hogy Gáza polgári lakossága a tűrőképessége határán van. A gyermekekre vonatkozóan így fogalmazott: „Mennyi szenvedést látunk a szemeikben. A tekintetükkel kérdezzük: Miért? Miért az oly sok halál? Miért a pusztítás? A háború mindig abszurditás és vereség.”

Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége; AgenSIR

Fotó: Vatican News; ANSA

Hollósi Judit/Magyar Kurír