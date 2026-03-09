Tehetséggondozó programot indított a Veszprémi Érseki Főiskola

A Veszprémi Érseki Főiskola Tehetséggondozó Központja a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által meghirdetett, „Tehetségközelben” – komplex tehetséggondozó programok támogatása című pályázatán Tudatos Tehetség Program című pályázatával vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A program egyik célja, hogy veszprémi általános iskolákkal együttműködésben elősegítse alsó tagozatban a tehetségazonosítást. A főiskola tehetséggondozó központjának szakemberei öt veszprémi intézménnyel, a Cholnoky Jenő Általános Iskolával, a Deák Ferenc Általános Iskolával, a Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolával, a Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskolával és a Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskolával vették fel a kapcsolatot. Az iskolák pedagógusai ajánlása alapján végezték el a harmadik és negyedik osztályos gyermekek mérését; a kiválasztót követően húsz gyermek került be a programba.

A mérések során igen sok jó képességű alsós diákkal találkoztak a szakemberek, így a főprogramból kimaradó, de a válogatón sikeresen részt vevő gyerekek számára plusz programként elindítják a „Tudatos Tehetség Extra” elnevezésű háromalkalmas tréninget.

A főprogramba bekerült húsz diák számára el is indult a program. A gyerekek tízfős csoportokban vesznek részt képzési rendben meghirdetett tréningeken, ahol az önismerettel, verbális és nonverbális kommunikációval, logikai és stratégiai fejlesztéssel, tanulásmódszertani gyakorlatokkal ismerkedhetnek meg mélyebben. A tréningeken előtérbe kerül a pozitív énkép és kiemelt képességeik megerősítése, a kreativitás és motiváció, az egyén önálló és csapatban való működése.

Emellett élményprogramokon is részt vehetnek a gyerekek. S hogy a szülők se maradjanak tétlenül, a főiskola Tehetséggondozó Központja két alkalommal szervez számukra tehetségek nevelését segítő tréningeket.

A program komplexitását mutatja, hogy kiemelt lehetőséget kapnak a kettős vagy többszörös különlegességű fiatalok.

A projekt 2026 augusztusában zárul.

Forrás és fotó: Veszprémi Érseki Főiskola

Magyar Kurír