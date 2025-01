Teljesen Istenre bízom magam – Újévi gondolatok Thomas Mertontól

„Istenre bízom magam, hogy úgy dolgozza ki megszentelődésemet, ahogyan azt ő eltervezte. Hogy eljussak ahhoz, amit nem érthetek, azon az úton kell haladnom, amit nem érthetek. És minden alkalommal, amikor erre elszánom magam, egyre inkább meggyőződöm arról, hogy ő a magány útján vezet. Minden alkalommal, amikor imádkozom, amikor felhőmbe merülök, amikor összeszedettem elmélkedem, ez a vágy és ez a meggyőződés elmélyül. Csak mindent teljesen rá kell bíznom és vakon odamennem, ahová ő vezet.”

Egy év Thomas Mertonnal, Napi meditációk a naplóiból

Illusztráció: Kelta kereszt, Thomas Merton rajza

Forrás és fotó: Thomas Merton as monk, priest and prophet and mystic/Romkat.ro



Magyar Kurír