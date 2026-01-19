Telt házzal kezdődött az ökumenikus imahét Debrecenben

Az idei alkalmak vezérigéje Pál apostol efezusi leveléből hangzik: „Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is.” (Ef 4,4)

Az ige egyszerre hív egységre, közösségre és reménységre – arra az élő reményre, amely Krisztusban mindannyiunkat összeköt. Az imahét perselyadományát a kárpátaljai egyházi fenntartású óvodák támogatására ajánlják fel a részt vevő közösségek, így az imádság kézzelfogható szeretetté és szolidaritássá is válik.

Az imahét hagyományosan ifjúsági alkalommal vette kezdetét: tavaly indult útjára az a kezdeményezés, amely felekezeti hovatartozástól függetlenül hívta közös imára a fiatalokat. Idén a református testvérek voltak a vendéglátók, az ifjúsági imaestről külön beszámoló készül.

A hivatalos nyitó alkalom január 18-án, vasárnap volt a görögkatolikus érseki hivatalban. Az imaközösséget Sivadó Miklós görögkatolikus parókus vezette, a résztvevőket Seszták István főhelynök köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta: az idei mottóban háromszor is megjelenik az egység gondolata, amely nem pusztán emberi erőfeszítés, hanem imádságban formálódó, titokzatos isteni ajándék. A reménység kapcsán utalt Ferenc pápa szentévi meghívására is, amely szerint mindannyian a remény zarándokai vagyunk. „Az imádság az a belső erőforrás – fogalmazott –, amely készséggé formál bennünket, hogy számot tudjunk adni a bennünk élő reménységről.”

Az igehirdetés szolgálatát Asztalos Richárd evangélikus lelkész végezte. Prédikációjában Pál apostol életútján keresztül mutatta meg az elhívás és a megtérés erejét, valamint azt, hogy a keresztény egység nem külső forma, hanem belső, lelki valóság. A damaszkuszi úton történt találkozás, az üldözőből lett apostol példája arra hív, hogy merjük újra és újra feltenni a kérdést: hűségesek vagyunk-e az első szeretethez.

Az igehirdetés személyes emlékezésekkel is gazdagodott: elhangzott a mártírok hitvallásának példája, valamint az a felismerés, hogy amikor egy közösség vagy egy ember elfárad, gyakran az első szeretet kihűlése áll a háttérben. Az ökumenikus imahét ezért nem csupán a keresztény egységért való könyörgés ideje, hanem lehetőség a lelki megújulásra, az elhívás újrafelfedezésére is.

Az imádságban mindannyian azért könyörögtek, hogy Isten gyújtsa újra a szeretet tüzét a szívekben, és tegye a hívőket az egység és a békesség követeivé a mindennapokban.

A teljes prédikáció ITT meghallgatható.

Az ökumenikus imahét alkalmait a Debrecen Televízió mindennap élőben közvetíti 17.00 és 17.55 között, lehetőséget adva arra, hogy minél többen bekapcsolódhassanak a közös imádságba, akár otthonuk csendjéből is.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír