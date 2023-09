Temes megyében találkoztak az európai borlovagok

A talárt, hozzá illő fejfedőt, lovagi öltözéket és a bor színeiben (piros, sárga, zöld) pompázó szalagokat viselő, az európai borlovagrend különböző konzulátusainak zászlói alatt vonuló résztvevőket a főpásztor köszöntötte. A szentmisén koncelebrált Lauš Nikola püspöki irodaigazgató, a zenei szolgálatot Bajkai-Fábián Róbert a székesegyház orgonistája látta el.

Román, magyar és német nyelvű szentbeszédében a megyéspüspök a napi evangéliumi tanításhoz, a Lk 8,4–15 részéhez kapcsolódóan kiemelte: Jézus négyféle termőföldről beszélt. Amikor a jó mag köves talajba hullott, ahogy kikelt a mag, azonnal elszáradt, mert nem volt nedvessége. Jézus itt azokra az emberekre utal, akik lelkesen hallgatják Isten igéjét, de csak egy ideig hisznek, mert nem táplálják lelkükben a hitet. Mivel lehet táplálni a hitet? Azzal, hogy olvasom, elmélkedem Isten szaván, és meg is élem; azzal, hogy imádkozom, hogy szentségekhez járulok, részt veszek a szentmisén. A jó föld azokat az embereket jelképezi, akik kitartanak az erényes életben. Kérjük ezt a kegyelmet, hogy Jézus minket kitartóknak és hűségeseknek találjon.

A szentmisét követően avatási és előléptetési ünnepségre került sor, amelynek kezdetén több jelenlévő is felszólalt. Marius Farmazon, az Európai Borlovagrend romániai konzulátusának első prokonzulja beszédében elhangzott az ünnepségre Ausztriából, Franciaországból, a Moldovai Köztársaságból, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából, Magyarországról érkeztek rendtársak és vendégek. Az OEVE (Ordo Equestris Vini Europæ) 28 országban van jelen és több mint ötezer tagot számlál az európai gazdasági, társadalmi és kulturális élet különböző területeiről. A mindössze tizenhat éve alapított román konzulátusnak ötszáz tagja van.

Alfred Rákóczi de Tombor Tintera, az OEVE főkonzulja felszólalásában tolmácsolta Habsburg-Lotharingiai Károly, a rend protektora üdvözletét. „Számunkra az európai értékek érvényesek: szabadság, barátság, béke és öröm. Egy igazi lovagrendnek filozófiai komponenssel kell rendelkeznie. Ebből néhány idézet: In vino veritas. Ha a borban akarod megtalálni az igazságot, ne állj meg az első pohárnál. Fejlődjön tovább a lovagi munka Romániában az ország minden régiójában, az érdeklődők és a tevékeny emberek körében. Köszönöm az erőfeszítéseiket és elkötelezettségüket, és további lelkesedést kívánok” – mondta a főkonzul.

Az avatási ünnepségen négy tag, Gratzian Mărgărit, Daniel Haidarli, Adrian Bădiță és George Andronic borlovaggá ütése is megtörtént. Az Ordo Equestris Vini Europæ romániai konzulátusának hivatalos honlapja szerint „A testvériség a középkori lovagrendektől, különösen az 1273-as, 1308-as és 1468-as Szent György-rendtől eredezteti gyökereit, és tőlük veszi át a lovagiasság alapelveit, nevezetesen a becsületet, a méltóságot és a keresztény erkölcsöt. Az Ordo Equestris Vini Europæ nem hanyagolja el a karitatív munkát és a művészeti mecenatúrát sem, munkáját a következő gondolat vezérli: „ha az irigységet legyőzöd és elkezdesz másokon segíteni, akkor leszel igazi lovaggá”. Az Európai Borlovagrendet Otto von Habsburg fővédnöksége alatt 1984-ben az ausztriai Kismartonban újraalapították. A borlovagrend jelmondata: In honorem Dei et in honorem vini! – Isten és a bor dicsőségére!

Forrás: Romkat.ro / Temesvári püspökség sajtóirodája

Fotó: Ordo Equestris Vini Europæ – Consulat România

