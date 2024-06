Templomuk védőszentjét örökítették meg a gyerekek a Nagybecskereki Egyházmegye rajzpályázatán

A vidám ismerkedés után a gyerekek átvonultak a székesegyházba, ahol megtekintették a díjazott rajzokat.

A székesegyházban Emánuel atya Szent Gellért – a Nagybecskereki Egyházmegye védőszentje – életéről mesélt a gyerekeknek. Szent Gellért inspiráló történetei és élete a hit és az áldozatvállalás példáját állították a jelenlévők elé.

Ezt követően Mirko Štefković megyéspüspök köszöntötte a gyerekeket.

Közös ima után következett a várva várt pillanat, amikor a főpásztor átadta az okleveleket és a díjakat – a Szent István Társulat nagylelkű támogatásának köszönhető ajándékokat.

A díjkiosztó ünnepség végén a gyerekek boldogan vették át megérdemelt jutalmaikat, majd közös fénykép készült a győztesekről.

„A rendezvény nemcsak a művészi tehetséget és a kreativitást ünnepelte, hanem a közösség összetartását és a vallásos elkötelezettséget is erősítette – olvasható az egyházmegyei pasztorális iroda híradásában. – Reméljük, hogy jövőre is hasonló lelkesedéssel és részvétellel tudjuk megszervezni a rajzpályázatot, hogy továbbra is erősítsük gyermekeink hitbéli és közösségi életét.”

A díjazott rajzok az egyházmegye honlapján megtekinthetők.

Forrás és fotó: Nagybecskereki Egyházmegye



Magyar Kurír