Barcolana 57 – A tenger ünnepe Triesztben

A rendezvénysorozat a vitorlázás szenvedélyét, a közösségi élményt és a tenger iránti tiszteletet ünnepli, miközben kiállítások, koncertek, jótékonysági akciók és látványos installációk színesítik a programot. A Barcolana nem csak a triesztiek számára fontos; a versenyre és a fesztiválra az egész Friuli-Venezia Giulia régióból, illetve szerte a világból rengeteg látogató érkezik a városba.

A Barcolana központi programja a Regatta vitorlásverseny, amit idén október 12-én, vasárnap rendeztek, de már az azt megelőző napokban is számos közösségi és kulturális eseményt tartottak. Trieszt főterén, a Piazza Unità d'Italián megannyi stand várta az érdeklődőket. Az idelátogató találkozhatott a hajózással, a búvárkodással, a fenntartható fejlődéssel vagy éppen különféle művészeti tevékenységekkel foglalkozó helyi szervezetek képviselőivel, és egész héten megvásárolhatta, illetve dedikáltathatta kutatók, írók, egyetemi tanárok könyveit.

Az egyetemi élet és a felsőoktatáshoz kötődő kutatások a tenger megismerésének leghatékonyabb formái közé tartoznak a tenger menti városokban. Ennek szellemében valósult meg a Schmidt Ocean Institute és a WWF együttműködéséből született program, amelynek a Deep Blue Exploration Zone nevet adták. A főtéren felállított sátorban a látogatók a legújabb technológiák segítségével fedezhették fel a tenger élővilágát, és alkothattak képet a kutatómunkák menetéről, eredményeiről. Egy másik eseményen a miramarei Area Marina Protetta szakértőinek köszönhetően az érdeklődők betekintést kaphattak a bálnák és delfinek védelmét szolgáló új kutatásokba. A főtéren elhelyeztek egy különleges batiszkáfot is. Ez a tengeralattjáró-típus azért is különleges, mert az első ilyen járművet Trieste-nek nevezték el, és ez volt az első ember vezette jármű, amely elérte a Csendes-óceán legmélyebb pontját.

Triesztben az éjszakai látogatóknak sem kellett csalódniuk, mivel október 9. és 11. között minden este látványos fényshow vetült a városháza homlokzatára, amely az óceán élőlényeit és a tenger mélyének varázsát mutatta be. A Schmidt Ocean Institute és a Deep Blue közreműködésével megvalósult nagyszabású projekt a tudományos felfedezések és a művészi kifejezésmód egységét szerette volna megmutatni mindenki számára hozzáférhető módon. A felnőtteknek gasztronómiai programokat is kínált a fesztivál, a Piazza Unitàtól néhány lépésre, a tengerparton a pezsgőé és a proseccóé volt a főszerep.

Akik a helyi csemegék és italok kóstolgatása mellett a testmozgásra is szerettek volna alkalmat találni, azok különféle kerékpáros túrákon fedezhették fel a környék tájait, szőlődűlőit. A tenger legelhivatottabb szerelemesei nyílt vízi úszóversenyen is kipróbálhatták magukat. Idén négyszázötvenkét nevező indult a Barcolana Nuota – Trofeo Luca Giustolisi versenyen, e történelmi rekordot döntő esemény célja a sport közösségi erejének megmutatása volt. A megmérettetésre a világbajnok úszót, Gregorio Paltrinierit hívták meg díszvendégnek.

A Barcolana nemcsak a tenger és a sport, hanem a társadalmi felelősségvállalás ünnepe is, több helyen jótékonysági akciókat mutattak be a szervezetek önkéntesei.

A fesztivál ideje alatt a sport, a természetszeretet és a tudományok mellett a kultúra is kitüntetett figyelmet kap a városban. A közterekre kreatív plakátok kerültek ki, amelyeket helyi és nemzetközi művészek készítettek, hogy a tenger és az ember kapcsolatát új szemszögből mutassák be alkotásaikon keresztül. Különösen nagy érdeklődésre tartott számot a belvárosban található Sala Veruda kiállítótérben Davide Besana tárlata. Az elsősorban a helyi közösség előtt ismert karikaturista La Vela a Fumetti című kiállítása rajzokon és akvarelleken keresztül vezette be az érdeklődőket a vitorlázás világába. A tárlat több mint százhúsz eredeti alkotást és nagy méretű reprodukciókat vonultatott fel, humorral és művészi érzékenységgel mesélve a tenger és az emberek közös történeteiről.

Esténként változatos zenei programok várták az idelátogatókat. A Barcolana per il Sociale díjátadó ünnepségén a Calicanto Band adott koncertet, illetve a tavalyi siker után visszatért a TAL zenei kiadó által szervezett koncertsorozat. Ennek a rendezvénynek az volt a különlegessége, hogy koncertterem helyett egy Trieszthez közeli barlangban, a Grotta Gigantéban szervezték a fellépéseket. Október 7-én Marco Castelli szaxofonművész, zeneszerző adott különleges koncertet, mintegy száz méter mélyen a föld alatt. Az esti programok kiemelt helyszíne volt a város legfontosabb temploma, a Cattedrale di San Giusto is, akárcsak a szomszédjában található Castello di San Giusto.

Természetesen idén is a Barcolana kiemelt eseményének számított a Barcolana Championship – vagy ahogyan a helyiek hívják, a Regatta. A vitorlásversenyt hatalmas tömeg kísérte figyelemmel a kikötőből, illetve a város feletti karszt túraútvonalairól is, ahonnan kivételes kilátás nyílik az öbölre. A megmérettetésen több futamot rendeztek fiatalok, amatőrök, illetve hivatásos versenyzők számára. Október 12-én, vasárnap a legnagyobb érdeklődésre számot tartó verseny enyhe szélben zajlott, 1865 hajó állt rajthoz, így egy időben több mint tizenötezer ember volt a tengeren. Az idei Regattán az olasz Fast and Furio Sailing Team vitorlása haladt át elsőként a célvonalon tizenkét csomós sebességgel, 1 óra 43 perc 42 másodperces versenyidővel.

Szöveg és fotó: Szabó Benedek

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2025. október 26-i számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelent meg.