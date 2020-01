Tények és fikció A két pápa című filmben

A 2005-ös konklávén valóban sok szavazatot kapott Bergoglio bíboros?

Igen, a harmadik fordulóban Jorge Bergoglio argentin bíboros volt Ratzinger bíboros után a második, 40 szavazattal. Mivel a megválasztáshoz szükséges 77 szavazatból Ratzinger bíborosnak csak öt hiányzott, Bergoglio arra biztatott mindenkit, a leendő Benedek pápát támogassák.

Találkozott-e Bergoglio érsek Benedek pápával az előbbi visszavonulását megvitatni, ahogyan azt a filmben láthatjuk?

Nem. Ez egy filmbeli fikció csupán. Valójában a 75. életéve közeledtével minden püspöknek be kell nyújtania a lemondását, amit a pápa vagy azonnal elfogad, vagy később, esetleg felkéri, hogy töltse még be a hivatalát egy ideig. Bergoglio bíboros tervezte a visszavonulása utáni életét, kiválasztott egy egyszerű lakást Buenos Airesnek abban a negyedében, ahol felnőtt, majd érsekként szolgálatot teljesített. Egyébként valószínűleg az egyes országok püspöki karainak ad limina látogatásakor találkoztak egymással.

Valóban szereti Benedek pápa a narancs ízesítésű Fantát?

Igen, gyakran iszik egy pohár Fantát zongorázás közben. Ennek a ténynek lehet ahhoz köze, hogy ez az üdítőital eredetileg Németországban készült, később a Coca-Cola vállalat megvásárolta, de amikor megtudták, hogy a pápa kedveli, azt ígérték, több ládányival küldenek neki, hogy sose fogyjon ki a háztartásából. XVI. Benedek állítólag naponta legalább négy dobozzal fogyasztott belőle.

XVI. Benedek pápa valóban nézi a Rex felügyelőcímű sorozatot?

Nem tudjuk. Ami őt kikapcsolja és felüdíti, az a zongorázás és a teológia. A Time magazin szerint az este nyolc órakor kezdődő hírműsort szokta megnézni, ezenkívül a klasszikus Don Camillo-filmeket is kedveli, melyek Giovanni Guareschi könyvsorozata alapján készültek. A Rex felügyelős „utalás” (a nyomozókutyával a főszerepben) valószínűleg tréfás célzás Ratzinger bíboros korábbi hivatalára a Hittani Kongregáció élén, amikor „Isten rottweilerének” nevezték a tiszta, hithű tanítás őreként betöltött szerepe miatt.

Mennyire valósághű Ferenc pápa szerepének bemutatása az argentin „piszkos háború” idején?

Ezek a jelenetek nagyrészt a valóságon alapulnak. Akkoriban Jorge Bergoglio a harmincas éveiben járt, és később is eszement dolognak nevezte, hogy őt akkor a jezsuiták argentin provinciájának élére nevezték ki. Jálics Ferenc és Orlando Yorio esete valós, 1976-ban elrabolták és hónapokig fogva tartották őket. Az Associated Press hírügynökség szerint „Bergoglio megmondta a két papnak, hogy adják fel a nyomornegyedbeli munkájukat a saját biztonságuk érdekében, de ők ezt visszautasították”. Később Yorio, aki ma már nem él, azzal vádolta Bergogliót, hogy kiszolgáltatta őket azáltal, hogy nem támogatta nyíltan a munkájukat. Jálics Ferenccel, aki jelenleg a kilencvenes éveiben jár és Magyarországon él, Bergoglio bíboros kibékült, és valóban mutattak be együtt szentmisét, ahogy az a filmben látható.

Volt-e Córdobában „száműzetésben” Ferenc pápa?

Igen, provinciálisi időszakát követően éveket töltött Córdobában, szemlélődve, pasztorális munkával, tanított és gyóntatott. Itt tanulta meg, mit jelent egyszerűen élni – ezt folytatta érsekként és pápaként is. Szinte „feltámadás”-számba ment, amikor Antonio Quarracino Buenos Aires-i érsek mellé utódlási joggal felruházott segédpüspöknek nevezték ki.

Valóban elárulta a komornyikja XVI. Benedeket?

Igen. Paolo Gabriele, akinek a pápa megbocsátott, 18 hónapos börtönbüntetést is kapott 2012-ben, mert személyes iratokat lopott a pápa irodájából, és azokat átadta egy olasz újságírónak – ez a kiszivárogtatás a VatiLeaks botrányként vált ismertté.

Ferenc pápa ellenezte Benedek pápa lemondását?

Ez a filmbeli jelenet a valós tények dramatizálása, ilyen konzultáció a valóságban sose történt. Nem is valószínű, hogy a pápa a világ másik részén élő bíborossal tanácskozna egy ilyen horderejű kérdésben, nem pedig egy kuriális bíborossal vagy egy bennfentessel! A filmben viszont hatásos jelenetet lehetett rendezni a kétféle világlátás összecsapásából, az egyházra vonatkozó elképzelések különbözőségéről – mindehhez remek háttérként szolgált a pápai nyári rezidencia kertje és a Sixtus-kápolna.

Ferenc pápa és Benedek együtt nézték meg a 2014-es foci-vb döntőjét, a Németország–Argentína mérkőzést?



Nem valószínű. Benedekről nem ismert, hogy bármilyen sport iránt lelkesedne, ezért kérdéses, hogy időt töltene azzal, hogy sporteseményeket nézzen a tévében. A döntőt végigszurkoló „két pápa” zárójelenete azonban meglehetősen vicces volt, és még viccesebbé tette a focit nemigen ismerő Benedek reakciója a szabálytalankodásokra.



Forrás: America Magazine/Romkat.ro

Fotó: IMDb.com

Magyar Kurír