Ternyák Csaba érsek megáldotta az ózdi és a sajószentpéteri óvodát

A Néri Szent Fülöp Tagóvoda szeptemberben nyitotta meg kapuit. Négy csoportban 110 gyermekről gondoskodhatnak az intézményben, amely a Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja keretében épült, a magyar kormány támogatásával.

Az ünnepség elején az óvodás gyerekek műsorát tekinthették meg a jelenlévők.

Ternyák Csaba egri érsek, a fenntartó Egri Főegyházmegye vezetője beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a régi óvoda messzebb volt a templomtól, és ennek különleges üzenete van: azok a gyerekek, akik korábban is az intézménybe jártak, most az új épületben szimbolikusan és remélhetőleg a valóságban is közelebb kerülnek Istenhez. „Ez az Egyház célkitűzése: az embereket közelebb akarjuk vinni Istenhez azzal, hogy megosztjuk velük Isten üzenetét” – hangsúlyozta a főpásztor.

A gyerekekhez fordulva az érsek úgy fogalmazott: „Van egy belső barátotok, az igazi barát, akiben sosem csalatkozhattok, úgy hívják hogy Jézus Krisztus. Érdemes hozzá imádkozni, vele kapcsolatot kiépíteni.”

Az Egri Főegyházmegyében húsz új óvodát építenek a program keretében. Ezek előremutató beruházások, hiszen a távolabbi jövő érdekében épülnek az intézmények. A katolikus óvodába járó gyerekek „közelebb kerülnek Istenhez, és barátjukként tekinthetnek Jézus Krisztusra. Bízzunk benne, hogy a picik haza is viszik az üzenetet, hogy a szüleik is közelebb kerüljenek Istenhez, így ők lesznek, akik lelki kincseket gyűjtenek a szülőknek” – fejtette ki a főpásztor.

Michinger Ferenc plébános arról beszélt: örömet jelent, hogy a plébánia mellett már nemcsak templom és a karitászház, hanem óvoda is működik a településen. „A templomban felfedezhetjük Istent, a Karitásznál a szegényekben megláthatjuk Jézust, az óvodában, a gyerekek tisztaságából pedig tanulhatunk, hiszen ilyeneké a mennyek országa, ahogy Jézus mondja. Erőt meríthetünk az óvodások mosolyából a mindennapokra” – mondta a plébános.

Az eseményen Soltész Miklós, a Miniszterelnökég egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára megemlékezett az első magyarországi óvoda alapítójáról, Brunszvik Terézről, aki nem is sejtette, milyen gyümölcsei lesznek e munkának később. Három célja volt: a nők tisztelete és segítése, a gyermekek szolgálata és a Katolikus Egyház tanításának, küldetésének segítése. Ebben manapság jelentős partner az Egri Főegyházmegye – tette hozzá az államtitkár. – A legfontosabb azonban az, hogy a dolgozók lelki tartalommal töltsék meg ezeket az intézményeket, kereszténységet megtartó, hazájukat szerető felnőttekké váljanak a gyerekek. „Tartsátok meg a szeretetet, a hitet” – kérte a gyerekeket.

A térség országgyűlési képviselője, Riz Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy vannak olyan kicsinyek, akik nem az élet napos oldalára születtek, akik nehezebben tudnak elindulni az életben, de mindenkit megillet, hogy ki tudjon teljesedni a tehetségének, képességeinek megfelelően.

Janiczák Dávid, Ózd polgármestere kifejezte: öröm, hogy modern épülettel bővül a város, amely azonban nemcsak épület, hanem közösség: a gyerekek az életútjukhoz az alapokat itt kapják meg.

A tagóvoda igazgatója, Vassné Gérecz Gabriella is köszöntötte a jelenlévőket.

*

A miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Imre tagóvodája szeptemberben nyitotta meg kapuit Sajószentpéteren. A sajószentpéteri Szent Imre-óvodában négy csoportban több mint száz gyermek elhelyezésére nyílik lehetőség.

Ezt az épületet is november 28-án áldotta meg Ternyák Csaba érsek.

„Hálatelt szívvel vagyunk jelen” – mondta köszöntőjében Lázár Gabriella vezető óvónő. „Nagy szükség van napjainkban az életfelfogás gyökeres átalakítására, Jézus szavainak elsajátításával, a keresztény gyökerek megadásával a jövőnek” – hangsúlyozta.

Takács Alajos plébános elmondta: 2011-ben fogalmazódott meg benne a katolikus óvoda gondolata. Hosszú út után immár a megnyitott intézményben lehet szép ünnepséget tartani – fogalmazott.

„Imádságunkkal segítsük a szülőket, nevelőket, hogy az a nemes cél szülessen meg itt, amivel Szent István nevelte fiát, Imre herceget” – kérte e plébános.

Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott: a gyerekek csodálatosak, a tisztaság szimbólumai ők. Őszinték: ami a szemükből kirajzolódik, az van a szívükben. Nagy nyitottság van bennük, és az intézmény célja is az, hogy mindezt megőrizzék felnőttkorukra is.

Nagy szükség van ezért az imádságra, az Istennel való kapcsolatra, mert felnőttként sokat elveszítünk ebből a tisztaságból, őszinteségből, nem is beszélve a nyitottságról. Tanuljunk a gyermekektől – hívta fel a figyelmet a főpásztor. – Hiszen ha az ember a szívében meghallja Isten szavát, akkor tudja szelíden képviselni Jézus Krisztust és az evangéliumot.

Soltész Miklós államtitkár arról szólt, hogy az egyházi óvodákban a gyerekek jó kezekben vannak, és nemcsak a szervezettség, hanem a hit, a kereszténység szempontjából is.

Isten áldja azokat, akik őket nevelik és vezetik az úton – mondta a politikus, hozzátéve: a katolikus óvodafelújítási programnak köszönhetően ma már 17 ezer gyermekről gondoskodnak ilyen keretek között.

Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az egyházi óvodák különleges helyek: nemcsak tudást és készséget adnak át, hanem sokkal mélyebb lelki alapot nyújtanak a legifjabb generáció számára. „Olyan helyet kell hogy teremtsünk a gyerekek számára, ahol megtapasztalhatják a szeretetet, gondoskodást, amely Istentől ered.”

Forrás: Egri Főegyházmegye/Debnár Ádám



Fotó: Juhász Nándor



Magyar Kurír