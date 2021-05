Terrortámadás Kabulban: 85-en haltak meg a hazara diáklányok elleni merényletben

„Imádkozzunk a tegnapi kabuli terrortámadás áldozataiért is: ez az embertelen tett sok fiatal lányra sújtott le, akik éppen az iskolából jöttek ki. Imádkozzunk mindegyikükért és családjaikért! Isten adjon békét Afganisztánnak!” – kérte a merényletet követő vasárnapon az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa.

Az áldozatok diáklányok, a Szájed es-Saháda nevű iskola diákjai voltak. Az iskolába fiúk és lányok is járnak, de vegyes osztályok nincsenek. A támadás célzottan a lányokat érte. Közel 150 sebesültje van a merényletnek. A vérfoltos úttesten szanaszét hevertek a diáklányok iskolatáskái és könyvei.

Zábiulláh Mudzsáhid, a tálibok szóvivője tagadta, hogy az iszlamista felkelők követték volna el a támadást. Afganisztánban a terrorszervezetek, így a tálibok és az ISIS harcban állnak egymással is. A helyszín iszlamista háttérre utal, mert az iskolába főleg síita diákok járnak, akiket az Iszlám Állam nevű terrorszervezet eretneknek tekint. A merénylet ugyanabban a zónában történt, mint ahol 2020-ban az ISIS az Orvosok Határok Nélkül szervezet szülészeti klinikája ellen intézett támadást.

2020 nyarán Leszbosz szigetén együtt önkénteskedtem egy hazara származású fiatalemberrel, Dawooddal, aki sokat beszélt az országáról, ahonnan 18 éve menekült el. Már Rómában él. Szociális munkásként, kulturális mediátorként diplomázott, a doktoriját írja éppen. A Sant’Egidio közösség tagja, munkája mellett – fogyatékkal élő gyerekeket tanít egy állami iskolában – a közösség menekültek számára fenntartott nyelviskolájában önkénteskedik.

Afganisztánban több mint negyven éve háború dúl – hangsúlyozta. Az interjúban elmondta: „Afganisztán 1978 óta szenved. Először jött a Szovjetunió elleni háború, aztán a polgárháború, majd a tálib megszállás, ami után azonnal a békemisszió, ami soha nem volt békemisszió… A háború minden szegénység szülőanyja. A háború mindent lerombol. Elkezdeni nagyon könnyű, de befejezni, újjáépíteni sok-sok év kell, több generáció. A háború az egyik fő oka, amiért az emberek menekülnek…

Aki élt háborús országban, az tudja, hogy két választása van: vagy ott marad és mindennap veszélyben forog az élete, vagy útnak indul, elmenekül.

Afganisztánban nagyon nehéz helyzet van, onnan jön Szíria után a legtöbb menekült. Az egészségügy nem működik, nagyon gyakori a nők elleni erőszak, megnőtt a drogtermesztés és -fogyasztás, nagy a munkanélküliség, nincs egyenlőség, és főleg nincs biztonság. Ha kilépsz otthonról, nem biztos, hogy este haza is érsz.

A tálibok jelenléte tovább bonyolítja a helyzetet, kamikáze akciókkal rémítik meg az embereket, mészárlásokat követnek el, főleg a hazarák, de más etnikumok ellen is. Ami a hazarákkal szemben történik, az előre eltervelt népirtás, ami már évtizedek óta zajlik.

Ő maga is szemtanúja volt számos merényletnek: „Tanultam, elvégeztem a gimnáziumot, és közben asztalosként dolgoztam, fotózással is foglalkoztam. Közben segítettem a Nemzetközi Vöröskeresztnek is. A merényleteket után rendbe tettük a helyszíneket, emberi testek darabjait kellett összeszedni. Aztán engem is megfenyegettek és akkor gyorsan útnak indultam”.

Elmondta, hogy Afganisztán nagyon gazdag ásványkincsekben, ezért is nehéz véget vetni a konfliktusoknak: „Van kőolaj, földgáz, drágakövek, alumínium… A drogkereskedelemben is nagyon sok pénz van. Sokan igyekeznek részesedni ebből a gazdagságból, elrabolni, elvinni az ország kincseit. Afganisztán nem tudja megvédeni magát, kihasználni a kincseit, nincs hozzá eszköze, technológiája.”

Afganisztán különösen nehéz helyzetben van, mert több mint negyven éve él háborúban és ez idő alatt megváltozott az emberek mentalitása, minden a háborúról, az erőszakról szól.

Véleménye szerint ezen csak úgy lehet változtatni, ha teret adnak a fiatal nemzedékeknek, nem pedig csak a háború urainak.





Afganisztánban 1978 óta folyamatosan zűrzavar és háború van. Megszűnt a közrend, nem működnek a központi intézmények. A vidéket felkelő csapatok uralják. Az Iszlám Állam Afganisztánt a kalifátus részének tartja Khoraszán tartomány néven. Idén januárban a tálibok több elégedetlen, szakadár parancsnoka hűséget esküdött a kalifának. Az ország lakosságának nagy részét a pastuk teszik ki, a perzsához hasonló nyelvet beszélő, iráni népcsoport. Rajtuk kívül Afganisztánban sok más népcsoport él: tadzsikok, hazarák, üzbégek, türkmének, beludzsok… A hazarák mongol arcvonású afgánok, akiket hazájukban régóta módszeresen üldöznek. A folyamatos háborúskodás miatt milliók élnek menekülttáborokban az Afganisztánnal szomszédos országokban.

