Tíz éve ölték meg Luigi Padovese katolikus püspököt Törökországban

Luigi Padovese 1947. március 31-én született Milánóban, és 18 évesen lépett be a kapucinusok rendjébe, majd a kötelező képzés után, 1973-ban szentelték pappá. Rómában, a pápai Antonianum ferences rendi egyetemen tanított patrológiát, az egyházatyák teológiáját, majd 16 éven át a spiritualitás történetét. Vendégprofesszorként a Pápai Gergely Egyetemen és a szaléziak római egyetemén is oktatott. A Keleti Egyházak Kongregációjának Keleti Kollégiumában tíz éven át vizitátori, a Szentek Ügyeinek Kongregációjánál konzultori tisztséget töltött be.

A biblikus nyelvek és a keleti keresztény hagyomány tudós ismerőjeként nevezte ki őt Szent II. János Pál 2004. október 11-én címzetes püspökké és a törökországi Anatólia apostoli helynökévé, Ruggero Franceschini utódjaként, akit szmirnai érsekké nevezett ki a pápa. Padovese püspök hat évig tartó szolgálata alatt jelentős tevékenységet fejtett ki a térségben az ökumenikus és vallásközi párbeszéd előmozdítása terén, követve Szent Ferenc lelki családjának örökségét és az 1986-os assisi béketalálkozó szellemiségét.

2010. június 3-án – XVI. Benedek pápasága alatt – Padovese püspököt Murat Altan nevű török muszlim sofőrje ölte meg, több késszúrással halálra sebezve. Az eset óriási nemzetközi felháborodást keltett. A merénylőt elfogták, de a helyi török sajtó a gyilkosságot a sofőr pillanatnyi elmezavarának tudta be. A megölt főpásztor elődje, Ruggero Franceschini szmirnai érsek hivatalos jelentésében szilárdan kitartott azon álláspontja mellett, hogy az akkori Törökországban növekedett a keresztények elleni támadások száma. Ezek közé tartozott a Boldog Charles de Foucauld lelkiségét követő Andrea Santoro atya esete is, akit 2006. február 6-án gyilkoltak meg.

A Padovese püspök elleni merényletről a Pápai Külmissziós Intézet sajtóirodája, az Asianews 2010 júniusában így számolt be: „Amikor a püspök sofőrje késszúrásokkal megölte és lefejezte az anatóliai apostoli helytartót, azt kiabálta: »Allah akbar, Allah hatalmas.«” A vértanú püspököt 2010. június 14-én a milánói dómban temette el Dionigi Tettemanzi bíboros érsek, egész Olaszország nagy részvéte mellett.

*

A Vatikáni Rádió az évforduló kapcsán a jelenlegi anatóliai apostoli helynököt, Paolo Bizzeti jezsuita püspököt kérdezte.

– Milyennek látja az utóbbi tizenöt év távlatában az Egyház útját Törökországban?

– Nagyon érdekes ez az út az utóbbi évtizedben. Két újdonság is van Padovese püspök idejéhez képest. Először is nagyon sok keresztény érkezett ide Irakból, Szíriából, Iránból és Afganisztánból. Az itteni keresztény egyházak „szédületes gyorsan gyarapodnak”, ami annak tudható be, hogy a keresztény hívek elmenekültek a saját országaikban zajló háborúk elől. Ez természetesen nagyon sok új problémát jelent a lelkipásztori ellátásukban, mindenekelőtt nyelvileg, hiszen itt, Törökországban inkább arab nyelven kell ellátni őket. Másfelől pedig örömmel szemlélhetjük, hogy ezen időszakban megduplázódott a keresztények száma. Újdonság továbbá, hogy az utóbbi években fiatalok mutatnak érdeklődést a keresztény egyház iránt, akik az internet és a mobiltelefon révén lépnek kapcsolatba velünk. Természetesen mi nem végzünk prozelitizmust [erőszakos térítést – A szerk.] – hangsúlyozta Bizzeti püspök –, közülük páran mégis elkezdik a katekumenátus útját. Térségünk összes plébániáján működnek a hit felvételére készítő katekumencsoportok olyan emberek számára, akik közömbösként, ateistaként érkeznek, de vannak köztük, akik az iszlámot követték korábban. Ezek a hittanulók a katekézis révén a keresztség szentségének felvételére készülődnek. Létezik tehát a neofiták, az újonnan hitre tértek egyháza. Emellett egyre kevesebben vannak, akik ebben az apostoli munkában segíthetnek. Padovese püspök idejében kétszer annyi papra számíthattak, és kétszer annyi szerzetesnővér állt a misszió szolgálatában. A lelkipásztori asszisztensek száma is csökkent.

– Hogyan alakul most a párbeszéd útja?

– Luigi Padovese püspöki szolgálatát az Isten Szavára és a nagy egyházatyák tanítására építette, ennek szakavatott ismerője lévén. Ránk maradt levelei és homíliái is mindig ezekre a forrásokra hivatkoznak, melyek döntő jelentőségűek a keresztény élet szempontjából. Természetesen én is ezt az utat követem a bibliai képzettségemnél fogva, másfelől a térség, Törökország e területeinek, az egykori Kis-Ázsiának gazdag bibliai múltja miatt is, ahol tapintható az első érvezred kereszténységének élete. Ez a hatalmas örökség gazdag forrás nemcsak Törökország, hanem az egész kereszténység számára is. Nem véletlenül mondta Luigi Padovese püspök: Törökország az Egyház Szentföldje!

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News



Magyar Kurír