Tizenkét alap- és három mesterszakot kínál az Apor Vilmos Katolikus Főiskola

A szakmai tapasztalatot, a nyelvtudást és a versenyeredményeket is többletpontokkal ismeri el az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF), amely új pontszámítási szabályaival azoknak a szakembereknek is kedvez, akik gyerekekkel foglalkoznak, és szeretnék továbbképezni magukat.

„A 21. században a kisgyermekekkel foglalkozó pedagógusok nemcsak a mesterséges intelligencia legfőbb kihívói, de egyúttal – az egykori rutinfeladatok helyett – az egyik legnagyobb felelős szakértelmet és felkészültséget igénylő pálya is előttük áll” – mondta Gloviczki Zoltán, az AVKF rektora.

Az intézmény tizenkét alap- és három mesterszakot hirdetett meg a 2024-es felvételin, ezek listája a www.felvi.hu és az avkf.hu oldalon található; a szakokra 2024. február 15-ig lehet jelentkezni. Az érdeklődők január 11. és 13. között az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon, majd január 17-én a váci campus nyílt napján is feltehetik kérdéseiket.

Az intézmény számos alapképzést kínál a segítő szakmák és a pedagóguspálya iránt érdeklődő felvételizőknek. Az óvodapedagógusnak készülő hallgatók például magyar, német és angol nyelvű képzés közül választhatnak, emellett német, szlovák és roma/cigány nemzetiségi szakirányt is indít az intézmény. A tanító szakra jelentkezők a magyar nyelvű tanítóképzés mellett a roma/cigány, valamint a német nemzetiségi szakirányra is beadhatják jelentkezési lapjukat. Népszerű a csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint a szociálpedagógia BA-szak is, emellett a főiskola katekétákat, lelkipásztori munkatársakat és kántorokat is képez.

Az AVKF mesterképzései közül a szociálpedagógia, valamint a mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő MA-képzést elsősorban a társadalmi problémák iránt érdeklődő jelentkezőknek ajánlják, a neveléstudomány mesterképzést pedig azoknak a diplomásoknak, akik átfogó ismereteket szereznének a pedagógiai innovációkról, a neveléstudományról, és szívesen részt vennének a köznevelés és a felsőoktatás fejlesztésében és működtetésében.

Az alap- és osztatlan képzéseket államilag támogatott, valamint önköltséges formában is meghirdeti a főiskola. A legtöbb szak – a munka mellett tanulóknak kedvezve – nemcsak nappali, hanem levelező formában is elindul.

A főiskola számos ösztöndíj-lehetőséget kínál: a hallgatók Erasmus-, Makovecz- és CEEPUS-ösztöndíjasként is szerezhetnek külföldi tapasztalatot, a pedagóguspályára készülők a tanulmányi és a szociális ösztöndíjak mellett jelentős összegű, havi 125–375 ezer forintos támogatást kaphatnak, a nemzetiségi szakirányon tanulók pedig plusz ösztöndíjban is részesülhetnek.

A Vác barokk belvárosában található, nemrég korszerűsített campuson kollégiumi elhelyezést biztosítanak a távolabb élő hallgatóknak, de a főiskolának budapesti campusa is van, ahol számos nappali és levelező képzést kínálnak azoknak, akiket a munkájuk vagy a családjuk a fővároshoz köt.

Az egyetemek és főiskolák 2024-től maguk döntenek arról, pontosan milyen többletteljesítményre adnak pluszpontokat a felvételin. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola pontszámítási szabályai kedveznek azoknak a szakembereknek, akik gyerekekkel foglalkoznak, és szeretnék továbbképezni magukat: 20–50 pontot kapnak azok a jelentkezők, akik pedagógia képzési területen vagy pszichológia szakon szereztek szakképesítést, közép- vagy felsőfokú végzettséget. 30 ponttal díjazzák, ha egy felvételiző legalább 50 óra szakmai tapasztalatot szerzett, gyermekneveléssel, oktatással összefüggő segítő munkát, önkéntes munkát végzett. A pedagógusképzésekre jelentkezők a felvételi beszélgetés vagy a motivációs levél értékelése alapján 1–50 pontot kaphatnak, de a főiskola 25–40 többletponttal ismeri el azoknak a felvételizőknek a teljesítményét is, akik országos középiskolai vagy szakmai versenyen döntős helyezést, illetve közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát szereztek. Segítséget kapnak a hátrányos helyzetű jelentkezők is, akik 20 többletponttal számolhatnak.

