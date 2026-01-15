Tízéves az erdélyi Magyarörmény Élő Örökség című hírlap

Kulcsár László, a Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Egyesület (GYÖKE) elnöke szerint lehetséges, hogy „tíz év csak egy vékony felhő a történelemben”, de az újság az erdélyi örmények közösségeinek papírba vésett történelme. „Saját magunkat meghatározó történetünk nyomtatott lenyomata, amiért jó Istennek hálával tartozunk. A hírlap meghatározó mérföldkövek sorozata, amelynek minden örmény vérrel rendelkező vagy szimpatizáló családban tisztes helye van, mely rólunk szól, nekünk való, a miénk” – fogalmazott a helyi örmény katolikus egyházközség tanácsosa.

Magyarörmények: azok az erdélyi örmények, akiknek ősei 1672-ben, Apafi Mihály fejedelemsége idején telepedtek le Moldvából érkezve. Sajátos fejlődésük során egy négy központú (Szamosújvár, Erzsébetváros, Gyergyószentmiklós, Csíkszépvíz) városi polgárságot és földbirtokos nemességet alkottak, amely a 19. századra nyelvileg és érzelmileg teljesen összefonódott a magyarsággal. A római katolikus egyházzal való uniójuk (örmény katolikus egyház) kulcsszerepet játszott integrációjukban, miközben rítusaikban és különleges gasztronómiájukban – mint a hurut (erjesztett tejkészítmény) vagy az angádzsábur (fül alakú tésztával készült leves) – máig őrzik gyökereiket. A magyar haza iránti elkötelezettségüket az 1848–49-es szabadságharcban is bizonyították, amelynek olyan hősöket adtak, mint Kiss Ernő és Lázár Vilmos aradi vértanúk.

Forrás és fotó: Romkat.ro

