Tízéves a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium

Az ünnepségen jelen volt Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, a szakkollégium alapítója; Törő András atya, a szakkollégium jelenlegi és Csordás Gábor atya, az intézmény előző igazgatója; Papp László, Debrecen város polgármestere; a debreceni Becsky család tagjai; valamint a szakkollégium diákjai, munkatársai.

Az ünnepségen Palánki Ferenc megyéspüspök felidézte papnövendék korát, amikor az esztergomi szeminárium felújítása alatt az óráikat az érseki palotában tartották. Ott látta Prohászka Ottokár egykori esztergomi spirituális imazsámolyát egy kereszttel, rajta a felirat: „Így szeret az Isten”.

„Ha valaki fölnéz az itt felállított keresztre, lehet, hogy értetlenkedve vagy elgondolkodva továbbmegy, de a hívő ember azt fogja megérteni, felfogni és abban megerősödni, hogy »Így szeret az Isten«. Föltekintünk arra, akit keresztülszúrtak.

Jézus azt üzeni nekünk, hogy bármit megtehetünk vele, megkínozhatjuk, megölhetjük, egy dolgot viszont nem tudunk nála elérni, azt, hogy Ő ne szeressen bennünket.

Ez a feltétel nélküli szeretet hoz vissza, hív a helyes útra, mert elveszhetünk, de »úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen« (Jn 3,16). Jézus ezt az idős Nikodémusnak mondta, aki arra gondolt, hogyan lesz az utolsó néhány lépés, mi lesz azután. Jézus ezzel a tanításával bátorította őt, hitet ébresztett benne, hogy bár meg fog halni – mint minden ember –, de nem fog elveszni.

A kereszt azt üzeni nekünk, hívő embereknek, hogy nem fogunk elveszni” – bátorított a püspök, majd rátekintve a fiatalokra kifejtette, hogy még előttük áll az élet, de az idősebbek már tudják, hogy az évek gyorsan eltelnek, mégis van tovább.

A főpásztor itt Törő András atya egyik tanítására utalt, amelyben ő így fogalmazott: Ha Istennek lenne másik neve, az lehetne, hogy Tovább. „Mindig van tovább. Nem lesz vége, halhatatlanok vagyunk, mert föltekintünk a keresztre, megtapasztaljuk, felfogjuk, befogadjuk azt, hogy így szeret bennünket az Isten, feltétel nélkül, és azt szeretné, hogy jók legyünk, a helyes útra visszataláljunk, hogy soha el ne vesszünk az Ő számára” – bátorított a főpásztor.

A megújult Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium tíz éve kis feladatát tölti be az egyetem nagyságához képest, de mégis nagy csodák történhettek az elmúlt évtized alatt itt tartózkodó több száz diák szívében. Nehéz megfejteni, hogy mi a kollégium titka. Amin mégis elindulhatunk, az talán a kollégium hármas küldetése: a hit, a szakma és a közösség – mondta Törő András.

A szakmát tekintve hangsúlyozta, hogy az itt élő diákok elsősorban egyetemisták, most van lehetőségük arra, hogy az előttük álló életet megalapozzák, ahhoz mindent megszerezzenek a közelben lévő Debreceni Egyetemen, és hogy kiélvezzék azt a tudásban rejlő lehetőséget, amit ezek az évek rejtenek. Ezek a boldog szép napok most zajlanak, és nagy örömet jelent számára, hogy ennek ő is a részese lehet, együtt haladhat a diákokkal szakmaiságuk elindulásakor.

A küldetés második pillére a közösség. András atya így fogalmazott: A házban 35 fő él, ami az egyetemhez képest kis közösség, de megtapasztalhatják, milyen jó egy ilyen családhoz tartozni. Sok minden összeköti őket. Már nem tartoznak az otthoni családokhoz, még nem indult el az önálló családi életük, és ebben a köztes, átmeneti időszakban megtapasztalják a közösség gazdagságát, amely iránymutatást ad arra, hogy később milyen közösségeket, családokat építsenek, indítsanak útjukra.

A kollégium harmadik küldetése a hit, amely összeköti őket. Az igazgató hangsúlyozta, hogy ezekben az években változik a legtöbbet a fiatal, szükséges, hogy a gyermeki hite felnőjön, valamint egyszerű imádságai – amelyek fontosak – személyes istenkapcsolattá alakuljanak.

Mindezen hármas küldetéshez: a hitük megéléséhez, a szakmaiság kereszthordozásához és a közösségi keresztjeikhez a keresztből merítenek erőt, amely számunkra nem egy kivégzőeszközt, hanem a feltámadást jelenti, azt, hogy mindig van tovább.

Végül András atya megköszönte a Jóistennek az elmúlt évtizedet, hogy vezetheti a házat, amely bizalomért hálás Palánki Ferenc megyéspüspök fenntartónak, továbbá köszönetét fejezte ki a Becsky családnak, akik a keresztet adományozták a kollégiumnak.

Papp László beszédében köszönetet mondott a kollégium újraindításáért az idén gyémántmisés és harminc éve püspökké szentelt Bosák Nándor egyházmegyei és debreceni szolgálatáért, valamint a szakkollégium eddigi vezetőinek a munkájáért.

A polgármester elmondta, a keresztény hit az, amely mindig erőt ad az újrakezdéshez és iránytűként szolgál az eligazodáshoz. A Debreceni Egyetem számos magas színvonalú szakkollégiummal büszkélkedhet, 17 intézménye között négy olyan szakkollégium van, amelyet valamelyik egyházi felekezet működtet: a Boldog Terézia Szakkollégium, a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium, a Wáli István Református Cigány Szakkollégium és a Szent László Katolikus Szakkollégium.

Debrecen ebben a tekintetben is példát tud mutatni – tette hozzá a polgármester, majd így fogalmazott: A római katolikus szakkollégium a Nagyerdő szívében közel van ahhoz a helyhez, ahová Szent II. János Pál pápa 1991-ben érkezett. Kívánom, hogy a kereszt, a megváltás szimbólumának közelsége és ereje erősítse a kollégium és a város polgárait, hogy napjaink kihívásaiban bátran helyt tudjunk állni, ahogyan a közösség és az egyházmegye védőszentje, Szent László király is tette.

Az esemény moderátora, Márta László, a kollégium szakmai koordinátora az épület, a kollégium történetét mutatta be. Az ünnepségen közreműködtek a kollégium diákjai.

* * *

A debreceni Szent Anna plébánia 1928-ban vásárolta meg a Simonyi u. 38. szám alatti Schoen-villát, Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter támogatásával és a váradi püspökség jövedelméből kieszközölt pénzből.

A Schoen-család egyemeletes nyaralója 1900-ban épült fel, majd néhány év múlva Szávay Gyula, a kereskedelmi és iparkamara titkára tulajdonába került. 1909-ben Hauer Bertalan, a „debreczeni szállodások, vendéglősök, kávésok és korcsmárosok ipartársulatának elnöke” vásárolta meg Szávaytól, így az épület a Park Clubként működött. A következő tulajdonos Kupferstein Jakab fakereskedő, vagyonos földbirtokos lett, majd rövidesen tőle vásárolta meg a Szent Anna Plébánia az addig sok tulajdonost megélt villaépületet.

Így az 1916-ban megalapított Szent László Kollégium – amely addig a Theresianum Katolikus Fiúnevelő Intézetben működött a Varga utca 5. szám alatt –, 1928 őszén a város legszebb helyére, a Nagyerdőre költözött, és 14 növendékkel kezdte meg a tanévet.

Az ingatlant 1950-ben államosították, majd itt működött a KLTE Kémiai Szakmódszertani részlege, később pedig a Kossuth Klubnak nevezett egyetemi klub, az akkori Kossuth Lajos Tudomány Egyetem hallgatóinak egyik népszerű szórakozó helye. A rendszerváltás után a plébánia 1990-ben visszaigényelte az épületet, majd az 1993-ban megalapított Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye támogatásával 1995. február 1-jén 19 diák költözhetett az épületbe. Plébánosi ajánlással lehetett jelentkezni a tágas kerttel rendelkező családias kollégiumba, ahol hetente hitoktatáson és havonta szentmisén vehettek részt a fiatalok. A kollégium igazgatója: Orosz Lőrinc prépost-plébános volt.

Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye első püspöke úgy határozott, hogy a kollégium férőhelyeit kibővíti, így 2012 tavaszán megkezdődtek az épület bővítési és felújítási munkálatai, majd 2013 őszétől a nevében is változott, mint a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium nyitotta meg kapuit az egyetemisták számára 36 férőhellyel immáron megújult és jelenlegi formájában.

Forrás és fotó: Kovács Ágnes/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír