Több mint 500 év után újra szentmisét mutattak be az Utolsó Vacsora helyszínén

A rend hagyománya szerint a kusztos egyúttal a „Sion-hegyi gvardián” címet is viseli, ezért beiktatása két kiemelt mozzanatból áll: egy ünnepélyes „ingresso”-ból (bevonulás, beiktatás) és egy szentmiséből, amelyet a Cenákulumban mutat be. A kusztost a helyszínen Várnai Jakab OFM, a helyi ferences közösség elöljárója fogadta.

A Cenákulumban ilyen formában utoljára 1523-ban tartották meg a beiktatási szertartásokat Angelo da Ferrara OFM kusztos idején. Ezt követően a ferencesek 1552-ig egy közeli helyszínen még tarthattak szentmisét, ahol a kusztos teljesíthette a bevonulást, de később ez a lehetőség is megszűnt. Az ünnepélyes bevonulás 1980-tól újra lehetséges, ám szentmisét most először mutattak be újra a Szent Helyen, több mint ötszáz év kihagyás után.

