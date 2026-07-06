Több mint ezerkétszázan vehették át diplomájukat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen

Jászberényben 202, Egerben pedig 1158 hallgató vehette át diplomáját. Az oklevelet szerzők közül 992-en alapképzésben, 416-an mesterképzésben, 84-en osztatlan képzésben, 112-en felsőoktatási szakképzésben, míg 119-en szakirányú továbbképzésben zárták le tanulmányaikat.

A július 2-án és 3-án az egri bazilikában megrendezett oklevélátadó díszünnepségek méltó lezárását jelentették a végzősök egyetemi éveinek. Csütörtökön a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, valamint a Természettudományi Kar hallgatói vették át oklevelüket, pénteken délelőtt a Bölcsészettudományi Kar és a Pedagógiai Kar, délután pedig a Művészeti Kar és az Informatikai Kar végzősei ünnepelhették tanulmányaik sikeres befejezését.

A csütörtök délutáni eseményen Tánczos Tamás, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánjának köszöntőjét hallhatták a vendégek, majd Pajtókné Tari Ilona, az egyetem rektorának ünnepi beszéde következett, melyben hangsúlyozta: „A diploma jóval több egy okiratnál – egy életút, a kitartás, a család támogató szeretete, az oktatók útmutatása és a közösség erejének jelképe.”

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel mára három kiemelt fogalom vált eggyé: örökség, érték, jövő. A rektor úgy fogalmazott: „Ezek az értékek különös hangsúlyt kapnak jubileumi évünkben, a végzősök e gazdag szellemi örökség részeseiként viszik magukkal mindazt a tudást, hivatástudatot és közösségi élményt, amelyet az Eszterházy falai között szereztek.”

Ternyák Csaba egri érsek, az egyetem nagykancellárja ünnepi beszédében személyes emlékeket osztott meg a hallgatókkal, valamint arra emlékeztette a végzősöket, hogy a megszerzett diploma nem csupán szakmai felkészültséget tanúsít, hanem felelősséget is jelent. A katolikus egyetem küldetése, hogy olyan értelmiségieket bocsásson útjukra, akik tudásukat az emberek szolgálatába állítják, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják.

A végzősök nevében Csikós Eszter hallgató búcsúzott el, beszédében így fogalmazott: „A mai nappal nem csupán diplomát szereztünk – hanem magunkkal visszük mindazt, amivé ezek az évek formáltak bennünket.”

Az ünnepség hagyományos mozzanataként Vágner Ákos polgármester visszavette Eger város kulcsát, majd köszöntötte a friss diplomás hallgatókat: „A diplomások sikere nemcsak személyes teljesítmény, hanem Eger jövőjének is záloga, hiszen a felkészült, elhivatott fiatal értelmiség meghatározó szerepet játszik a város fejlődésében.”

A péntek délelőtti diplomaátadó a Bölcsészettudományi Kar és a Pedagógiai Kar végzős hallgatóinak ünnepléséről szólt. Az ünnepségen habilitációs és doktori oklevelek átadására is sor került: a Neveléstudományi Doktori Iskola és a Történelemtudományi Doktori Iskola fokozatot szerzett hallgatói is átvehették oklevelüket. A résztvevőket Szűts Zoltán, a Pedagógiai Kar dékánja köszöntötte.

A végzős hallgatók nevében Benke Zoltán mondott búcsúbeszédet, melyben megköszönte az oktatók munkáját, a család és barátok, valamint egymás támogatását.

A péntek délutáni ünnepségen a Művészeti Kar és az Informatikai Kar hallgatói vehették át diplomájukat. A vendégeket és a végzősöket Hoffmann Miklós, az Informatikai Kar dékánja köszöntötte.

A végzős hallgatók nevében Gálik Zsombor osztotta meg ünnepi gondolatait, felidézve a hallgatók közös élményeit, majd jelképesen visszaadta a város kulcsát.

Gulyás László alpolgármester köszöntőjében méltatta a friss diplomások teljesítményét, valamint elismerően szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magas színvonalú oktatási és szakmai tevékenységéről, amely évről évre meghatározó szerepet tölt be a térség felsőoktatásában.

A három esemény színvonalát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum tehetségeinek kórusa előadása emelte.

A jubileumi akadémiai év lezárását követően az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem már a jövő hallgatóit várja. A felvételi eljárás során a dokumentumok benyújtása és a sorrendmódosítás határideje 2026. július 9., míg a ponthatárok kihirdetésére július 23-án kerül sor. Ezen a napon ismét megrendezik a Pont Ott Partit az Eszterházy téren, ahol a leendő hallgatókat felvételi információkkal és közösségi programokkal várják.

Forrás: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem/Egri Főegyházmegye

Fotó: Nagy Adri; Szántó György

Magyar Kurír