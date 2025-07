Több pedagógusképzésen is csúcsot döntött a felvettek száma az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán

Rekordszámú felvételiző került be az óvodapedagógus, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakra az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, amely a tavalyinál is több jelentkezőt vonzott a 2025-ös felsőoktatási felvételin. Közel duplájára emelkedett az intézmény nappali alapszakjaira bekerült felvételizők száma, ami kifejezetten jó hír a pedagógus-utánpótlás szempontjából.

Egyre több felvételizőt vonz az óvodapedagógus szak

A főiskola óvodapedagógus alapszakján mind az első helyen jelentkezők, mint a felvett hallgatók száma meghaladta az elmúlt évek átlagát. A BA-szakot idén közel 40 százalékkal többen választották, mint 2024-ben – közülük 138-an jutottak be a képzésre. A leendő elsőévesek egy része angol nyelven vagy nemzetiségi szakirányokon tanul majd.

Idén a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak is 40 százalékkal több jelentkezőt vonzott, mint tavaly. A BA-képzés – amelynek végzettjei elsősorban önkormányzati, egyházi, magán- és alapítványi bölcsődékben helyezkedhetnek el – népszerűsége országosan is jelentősen nőtt; 2010-es elindulása óta még soha nem jelölték meg olyan sokan a jelentkezési lapjukon, mint idén. A főiskola csecsemő- és kisgyermeknevelő szakjára a több mint 170 elsőhelyes jelentkező közül végül 104-en kerültek be a 2025-ös felsőoktatási felvételin.

Több mint 60-an tanítójelöltként kezdhetik meg képzésüket szeptemberben – a hallgatók egy része cigány-roma, valamint német nemzetiségi szakirányon –, és a tavalyinál jóval többen, 86-an jutottak be az Apor-főiskola szociálpedagógia alapképzésére is, amelynek végzettjei a szociális szférában helyezkedhetnek el.

Nagyot ugrott a nappali tagozatosok száma

A váci és budapesti campusszal is rendelkező főiskolán idén közel duplájára emelkedett a nappali alapképzésre bejutott hallgatók száma – Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora szerint ez a szakember-utánpótlás szempontjából pozitív tendencia, a pedagógusképzéseken ugyanis jó ideje a levelező forma vezet. Tavaly szeptemberben például országosan majdnem két és félszer annyian kezdték meg tanulmányaikat levelező hallgatóként, mint nappalisként.

„Nagyon komoly szakmai utánpótlást jelentenek a levelező tagozatos hallgatók, akik többnyire komoly tapasztalatokkal és érettséggel vágnak bele felsőoktatási tanulmányaikba. Jó velük együtt dolgozni, érezhető tudatos és érett döntésük, tenniakarásuk. Ezzel együtt különös öröm idén a nappali tagozatos, jellemzően frissen érettségizett felvettek számának drámai emelkedése, hiszen a pedagógusképzésben országosan jó ideje a levelező forma dominál, egyre komolyabb hiányt jelent a legfiatalabb generáció utánpótlása” – mondja a rektor.

Egyedülálló képzés első évfolyama indul ősszel a főiskolán

Szeptemberben Magyarországon egyedülálló képzés is elindul az Apor-főiskolán. A társadalmi integráció felsőoktatási szakképzés egy speciális – a szociális munkásétól és a szociálpedagógusétól – eltérő feladatkörre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programjában zajló segítő munkára készíti fel a hallgatókat.

Az idén először meghirdetett képzésen tanulók integrációs asszisztensi végzettséget szerezhetnek, megismerve a szociális segítő munka folyamatait, a szociálpolitikai környezetet; képesek lesznek a hatékony segítésre, szakértőkkel együttműködve segítő programok szervezésére, lebonyolítására. A felsőoktatási szakképzés elvégzése ugyanakkor arra is lehetőséget ad, hogy a hallgatók könnyebben juthassanak be és rövidebb idő alatt végezhessék el a szociálpedagógia alapszakot.

A pótfelvételin még lehet jelentkezni a főiskola képzéseire

A felvett hallgatók magas száma miatt az Apor Vilmos Katolikus Főiskola várhatóan nappali formában hirdeti majd meg képzéseit a pótfelvételin, emellett elérhetőek lesznek az intézmény hitéleti szakjai és a társadalmi integráció felsőoktatási szakképzés is.

Az intézmény a 2025-ös pótfelvételin hirdeti meg először legújabb képzését: a hittanár-nevelőtanár rövid ciklusú, négy féléves mesterszakra olyan felvételizőket várnak, akik pedagógusképzési területen már legalább egy alapszakos diplomával rendelkeznek.

A pótfelvételin meghirdetett képzések listáját és a legfontosabb tudnivalókat néhány napon belül a felvi.hu-n és az Apor-főiskola honlapján is közzéteszik.

A szakokra várhatóan augusztus 7-ig lehet jelentkezni.

Forrás és fotó: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Magyar Kurír