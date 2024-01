Tolkien hite – Az első lelki életrajz az íróról

Tolkien anyja, aki az író tizenkét éves korában halt meg, katolikus konvertita volt, s katolikus hitben nevelte fiát, akit később Francis Morgan, a birminghami oratórium tagja vett pártfogásába. Az ifjú Tolkien minden nap ministrált iskola előtt, de amikor beleszeretett a három évvel idősebb anglikán Edith Brattba, Morgan atya megtiltotta neki, hogy tartsa vele a kapcsolatot, ezért csak az oxfordi egyetem elvégzése után házasodtak össze. Kapcsolatukban eleinte feszültséget okozott Tolkien buzgó vallásossága: hetente többször járt misére, és sokszor hetente többször gyónt is. Edith, aki az esküvő előtt belépett a Katolikus Egyházba, idővel azonban kiengesztelődött férje hozzáállásával.

Tolkien hitének középpontjában az Eucharisztia foglalt helyet.

Életem sötétségéből, melyet oly sok kudarc terhel, az egyetlen nagy dolgot állítom eléd, amit szeretnünk kell a földön: az Oltáriszentséget”

– írta Michael nevű fiának, s jellegzetes humorával hozzátette, hogy lelki szempontból hasznos, ha az ember olyan misén vesz részt, „amelyet szuszogó és hadaró pap” mutat be, mert a liturgia cseppet sem esztétikus jellege csak annál jobban kidomborítja az Eucharisztia elmondhatatlan szépségét.

Holly Ordway a Robert Barron püspök által alapított és irányított Word on Fire (Lángoló Ige) nevű missziós kezdeményezés teológiai és kulturális szakértője, s könyve is a Word on Fire Academic gondozásában jelent meg.

Forrás és fotó: Vigilia Szerkesztőség Facebook-oldala

