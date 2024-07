Töretlenül népszerű a Pázmány a felvételi számok alapján

A csaknem 3000 fő közel 10 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen többéves áttekintésben is magas létszámú, összesen 2948 új hallgató kezdheti meg a 2024/25-ös tanévet. Ebben a létszámban még nincsenek benne a hitéleti képzésekre felvett hallgatók. Az adatokat érdemes a korábbi évek eredményeivel együtt is szemlélni, az elmúlt két évben mintegy 700 fővel emelkedett a felvett hallgatók létszáma.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) 2024-ben összesen 1990 hallgatót vett fel a meghirdetett képzéseire az általános eljárásban. Tavaly ez a szám 1749 volt, vagyis a növekedés – 241 fő, ami 13,78 százalék – igen jelentős, különösen annak fényében, hogy idén a felsőoktatásba jelentkezők száma országos szinten csökkent. Az eredmények is azt mutatják, hogy a kar népszerűsége nemhogy töretlen, de egyre nagyobb a felvételizők körében.

A legmagasabb pontszámok a pszichológia és a nemzetközi tanulmányok alapképzéseken alakultak ki. A PPKE pszichológia alapszakán 460 pontra volt szükség a bekerüléshez, ez országos szinten is kiemelkedő. Emellett változatlanul sokan jelentkeznek a társadalomtudományi alapszakokra: kommunikáció- és médiatudományra, nemzetközi tanulmányokra, politikatudományokra, szociológiára. A hagyományos bölcsész szakok közül az előző évekhez hasonlóan az anglisztika és a szabad bölcsészet továbbra is jelentős hallgatói létszámmal kezdheti meg a tanévet.

A legnagyobb növekedést a levelező mesterképzések hallgatói létszámánál érte el a BTK. Ez többek között két, idén először elindított szaknak is köszönhető: a társadalomtudományi területhez tartozó gondoskodáspolitikai tanulmányoknak és a bölcsészettudományi szakok közé sorolt mentálhigiénés családkonzulens képzésnek. A BTK meghirdetett pótfelvételi lehetőségeiről hamarosan a honlapon lehet tájékozódni.

A PPKE kitelepülése a Pont Ott Partin a Budapest Parkban

A Jog- és Államtudományi Kar (JÁK) idén is tovább tudta javítani tavalyi kedvező felvételi számait: összesen 806 hallgatót vett fel az általános felvételi eljárásban. A kar jellegadó képzésén, a jogász osztatlan szakon összesen 677 hallgató kezdheti meg tanulmányait. A legmagasabb ponthatárt (467) az állami ösztöndíjas, nappali munkarendű jogászképzésen kellett elérni a bejutáshoz, de az önköltséges nappalis jogászképzésre sem lehetett bekerülni 400 pont alatt, ami szintén kiemelkedő az országos átlagot is tekintve. Az igazságügyi igazgatási alapképzési szakra idén 118-an nyertek felvételt. Ezen a szakon a legmagasabb ponthatárt (389) a nappalis képzésen kellett elérniük a jelentkezőknek. A tavaly első ízben elindított Master of Business Administration (MBA) mesterszak 2024-ben is indul, levelező munkarendben: erre 11-en nyertek felvételt.

A JÁK mind jogász, mind igazságügyi igazgatási szakján pótfelvételit hirdet, nappali és levelező képzésre egyaránt, az MBA szakon pedig levelezőre. Sőt, az MBA képzésen állami ösztöndíjas helyek is elérhetők még a pótfelvételi eljárás során.

Az Információs Technológiai és Bionikai Kar (ITK) alapképzéseire a tavalyi évhez hasonlóan közel ötszörös volt a túljelentkezés, míg a mesterképzésekre az elmúlt évekhez képest növekedett az érdeklődők száma.

A kar kutatólaborjai számára kiemelten fontos az utánpótlás képzése is, ezért örvendetes, hogy az alapképzéseikre felvett hallgatók átlagos pontszáma a tavalyi pontszámokhoz hasonlóan magas maradt, miközben az emelt érettségi szerepe az új pontszámítási eljárásban felértékelődött. Mesterképzéseiknél pedig növelni tudta a kar a felvett hallgatók számát, a tavalyi ponthatárok megtartása mellett.

A Hittudományi Kar (HTK) felvételi eljárása elválik az országos általános felvételitől, mivel a hitéleti képzésekre eltérő szabályok vonatkoznak. Ezért itt végleges felvételi eredményekről később tud az intézmény beszámolni.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem szívből gratulál a felvett hallgatóknak, és kívánja, hogy kitartó munkájuk meghozza gyümölcsét képzéseik végére. Akiknek most nem sikerült bejutniuk a megjelölt felsőoktatási intézménybe, július 30. és augusztus 7. között, a pótfelvételi eljárás keretében ismét beadhatják jelentkezésüket az egyetem meghirdetett képzéseire.

Forrás és fotó: PPKE

Magyar Kurír