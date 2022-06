Történelmünk írott kincsei – Kiállítótér nyílt a Pécsi Egyházmegye levéltárában

A kiállításmegnyitón jelen volt Felföldi László pécsi megyéspüspök; Szép Attila hivatalvezető püspöki helynök; Gőzsy Zoltán, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranyai Megyei Levéltárának igazgatója; Damásdi Zoltán egyházmegyei levéltáros, valamint a püspökség munkatársai és meghívott vendégei.

A püspöki és székeskáptalani levéltár története a pécsi püspökség megalapításáig, 1009. augusztus 23-ig nyúlik vissza. A török hódoltságot követően az egykori gazdag anyagból mára mindössze néhány tucat eredeti és másolt oklevél maradt fenn, a többi elpusztult, elkallódott.

A levéltár anyaga 1945 után gyarapodott jelentősen, amikor bekerültek a püspöki uradalom és a pécsi katolikus egyesületek megmaradt iratai, valamint az egyházmegyei tanfelügyelőség irattára.

2015-re elkészült a levéltár mai épületeinek belső felújítása, egyrészt a székeskáptalan egykori székházában, ahol a püspöki és székeskáptalani levéltár található, másrészt a püspöki palota vártornyában, ahol a beszállított plébániai levéltárak anyagát helyezték el.

A székeskáptalani levéltár helyiségében a mai kor elvárásainak megfelelő modern bemutatótermet alakítottak ki, amely július 1-jétől a nagyközönség számára is látogatható lesz.

A kiállított dokumentumok között látható a Pécsi Egyházmegye alapító okiratának 1404-es évből származó átirata, valamint az egyházmegye legrégebbi anyakönyvei.

Az új kiállítótér megnyitóján Damásdi Zoltán egyházmegyei levéltáros elmondta, néhány éve merült fel a gondolat, hogy létre kellene hozni egy kiállítási teret, ahol az eredeti iratokat, a püspökség és az egyházmegye évezredes értékeit is be tudják mutatni, amelyek így nemcsak a kutatók, hanem minden érdeklődő számára megtekinthetővé válnak.

Az egyházmegyei levéltáros köszönetet mondott a Pécsi Egyházmegye és a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiumának a kiállítási tér megvalósításához nyújtott anyagi támogatásáért, továbbá a püspökség munkatársainak támogató, segítő munkájáért.

A Baranyai Megyei Levéltár igazgatója, Gőzsy Zoltán köszöntőjében kiemelte, a levéltárak megőriznek valamit a múltból, ami értékes, ami eredeti, amely felbecsülhetetlen kincset jelent az utókor számára.

Méltatta a Pécsi Egyházmegyei Levéltár elmúlt években megkezdett digitalizálási munkáját, amellyel az intézmény hozzájárul ahhoz, hogy a legjelentősebb levéltári kincseket széles körben is bemutathassák.

Felföldi László pécsi megyéspüspök beszédében rámutatott, mindannyian őrzünk személyesen nekünk címzett, sorsfordító leveleket, amelyek formálták vagy éppen megváltoztatták az életünket.

S amint az egyénnek, úgy az egyházi közösségeknek is van saját levéltára, írott történelme, amely olyan üzeneteket őriz, amelyek hatással van a jövőre is. Ilyen emlékeket őriz a Pécsi Egyházmegyei Levéltár is.

Az ünnepélyes megnyitón Kovács Szilárd Ferenc, a pécsi bazilika orgonaművész-zeneigazgatója Heinrich Schütz O Jesu, nomen dulce SWV 308 című művét adta elő szárnykürtön.

A Pécsi Egyházmegyei Levéltár új kiállítótere a Dóm tér 4. szám alatt tekinthető meg július 1-jétől előre meghirdetett időpontokban, amelyről a levéltár honlapján adnak tájékoztatást.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Hegyi László

Magyar Kurír