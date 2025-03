Továbbra is rendkívül népszerű a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a felvételizők körében

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) a legnépszerűbb a felvételizők körében: több mint 16 ezer jelentkezést fogadtak a karon.

Figyelemre méltó azon jelentkezők számának emelkedése is (idén közel 3500-an voltak), akik az első helyen jelölték meg a kar képzését.

A kar évek óta töretlen népszerűségnek örvendő képzései – mint a pszichológia, kommunikáció- és médiatudomány, nemzetközi tanulmányok, politikatudományok – mellett több egyéb bölcsészettudományi szaknál is növekvő érdeklődés tapasztalható bizonyos képzési formák esetében. Ilyen például a szociálpedagógia alapszak, az olasz és spanyol nyelvi alapszakok, a filozófia- és művészettörténet mesterképzés, valamint – azon jelentkezők tekintetében, akik első helyre írták a PPKE BTK-t – a magyar nyelv és irodalom mesterképzés iránti érdeklődés is növekvő tendenciát mutat. Ezeken kívül egyre keresettebb a gondoskodáspolitikai tanulmányok és a mentálhigiénés családkonzulens mesterképzés is.

Említésre méltó tény továbbá, hogy a pedagógusképzésre jelentkezők száma is évek óta folyamatos emelkedést mutat, valamint az, hogy a BTK újonnan meghirdetett képzései is beváltották a hozzájuk fűzött reményeket: a gazdálkodás és menedzsment, a gyógypedagógia és a filozófia, politika, gazdaság alapszakokat, valamint a társadalmimagatartás-elemzés, politikai kommunikáció, angol nyelvoktató és a modern Közel-Kelet tanulmányok mesterszakokat is sokan választották.

A statisztika azt mutatja, hogy a kar képzései nemcsak a hagyományos területeken mutatnak erős növekedést, hanem új és innovatív képzési lehetőségek bevezetésével is sikeresen vonzzák a leendő hallgatókat.

A Jog- és Államtudományi Kar (JÁK) képzéseire csaknem 4500 jelentkezés érkezett. A jelentkezők összlétszáma a tavalyihoz viszonyítva 8 százalékos emelkedést mutat.

Még ennél is jelentősebb azon jelentkezők számának emelkedése, akik az első helyen a JÁK-ot jelölték meg – 18 százalékkal több diák, mint 2024-ben.

Továbbra is a legnépszerűbb a jelentkezők körében a kar jellegadó osztatlan jogászképzése. Emellett az előző évhez képest jelentősen nőtt az érdeklődés az igazságügyi igazgatás alapszak iránt is.

A JÁK újonnan meghirdetett képzéséről, a Master of Business Administrationről (MBA) is pozitív visszajelzések érkeznek, egyre több jelentkező érdeklődik iránta.

Az Információs Technológiai és Bionikai Karon (ITK) alapképzésen a jelentkezők száma hatéves időtávlatban 2025-ben a legmagasabb.

Mérnökinformatikus alapképzésen a tavalyihoz képest több mind kétszer annyian (a jelentkezők 64 százaléka) választották a kart az első helyen. A másik alapképzés, a molekuláris bionika esetén is nőtt az elmúlt évekhez képest azon diákok száma, akik az első helyen jelölték a PPKE-t – az elmúlt négy évben idén a legtöbben. A szakra jelentkezők teljes száma pedig hatéves távlatban idén a legmagasabb.

Az ITK mesterképzései esetén felfelé ívelő tendencia figyelhető meg az elmúlt években, az utóbbi három félév stabil növekedést mutat a megelőző évekhez képest. Mesterképzésen a bioinformatika a legkeresettebb szak.

Forrás és fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

