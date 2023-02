Továbbra is várják a segítségünket a Csak Egyet Szolgálat szegényei!

A Csak Egyet Szolgálat, az Új Jeruzsálem katolikus karizmatikus közösség hajléktalan- és szegénymissziója immár tizenkét éve nyújt szakmai és lelki segítséget a rászorulóknak Budapesten, a Terézvárosban. A zömmel otthontalanokkal foglalkozó intézmény missziója, nézőpontja egyedülálló.

Lássuk meg az embert, a személyt.

Az elmúlt évben begyűrűző gazdasági nehézségek nem meglepő módon igen komoly anyagi kihívások elé állították a Szolgálat nappali melegedőjének működését. E válságos helyzetben azzal szembesültek, hogy fűtési rendszerük több szempontból sürgős korszerűsítésre szorul. A szakértői számítások alapján egyrészt jelentősen csökkentené az üzemeltetési költségeket egy hővisszanyerő légkezelő berendezés üzembe helyezése, másrészt egy megfelelő kapacitású kazán beszerelése is szükséges.

Azért fordulunk most Önökhöz, mert nappali melegedőként – alapvető ellátási kötelezettségének eleget téve – a Csak Egyet Szolgálat kiszámítható hőmérsékletet szeretne biztosítani minden rászoruló vendég számára, a lehető legköltségkímélőbb módon.

Kötelességünk meleget adni, nemcsak a jézusi szeretetparancs gondoskodó, személyre szabott útján, hanem fizikailag is azoknak, akik sokszor a napjuk 75 százalékát hidegben vagy ázva-fázva töltik.

A VI. kerületi pincehelyiségben működő Csak Egyet Szociális Segítő Központ a téli időszakban naponta gyakran 150-200 embernek nyújt biztonságot és meleget. Bár az idei tél eddig nem hozott farkasordító hideget, az éghajlatváltozás egyre egyértelműbb hatásainak ismeretében az év első hónapjaiban még számíthatunk komolyabb hidegekre.

Önnel, Önökkel összefogva összesen 2 millió forintot szeretnénk összegyűjteni a fűtésrendszer korszerűsítésére. Kérjük, hogy nagylelkű adományaikat a Csak Egyet Szolgálat Alapítványnak juttassák el a 11719001-20322546 bankszámlaszámra (IBAN: HU 87 1171 9001 2032 2546 0000 0000; SWIFT-kód: OTPVHUHB). Utaláskor a közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Gyertyaszentelő adomány.

Ha megtehetik, kérjük, segítsenek elérni kitűzött célunkat! Akár kis összegű támogatásért, akár az imáikért nagyon hálásak vagyunk. Hiszünk az összefogás fizikai és lelki erejében.

Urunk bemutatásának (Gyertyaszentelő Boldogasszony) ünnepe alkalmából bizalommal fordultunk olvasóinkhoz, barátainkhoz, testvéreinkhez, és továbbra is kérjük segítségüket. Bízunk nagylelkűségükben, hogy amint Jézus bemutatásának ünnepén az agg Simeon kezébe vette a Megváltót, úgy Önök is – ha csak szimbolikusan is – kézbe veszik a Megváltó ügyét: Krisztus szegényeinek felkarolását, megfelelő életminőségi körülményeik biztosítását.

Segítsenek, hogy a világ világosságát a gazdasági kihívások ellenére is folyamatosan képviselhesse a Szolgálat a legelesettebbek felé!

Nagylelkű támogatásukat előre is köszönjük!

Kuzmányi István

főszerkesztő

Magyar Kurír, Új Ember

Kunszabóné Pataki Anna

alapító, vezető

Csak Egyet Szolgálat