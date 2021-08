Tudnivalók az eucharisztikus kongresszus záró szentmiséjéről

A szervezők arra kérik az érdeklődőket, hogy aki szeretne ott lenni a pápai szentmisén, mindenképpen regisztráljon, hogy az eseményekhez közeli szektorokban biztosítsa a helyét.

A NEK záró szentmiséjére ITT, illetve munkanapokon 10 és 17 óra között a (+36 1) 955-5823-as telefonszámon is lehet regisztrálni.

A Hősök terén szeptember 12-én, vasárnap reggel 6 órakor nyitják ki a kapukat a belépéshez. A szentmisét megelőző program 9 órakor kezdődik.

Ferenc pápa 10.30-kor pápamobilon üdvözli az összegyűlt híveket. A szentmise 11.30-kor kezdődik.

A szervezők kérik, hogy minden regisztrált résztvevő időben induljon el a helyszínre.

Kérik továbbá, hogy a rendezvény hossza miatt mindenki gondoskodjon enni- és innivalóról. Minthogy ülőhelyeket nem tudnak biztosítani, javasolják, hogy akinek szüksége van rá, hozzon magával kis méretű, összecsukható széket. Valamennyi szektorhoz tartozik mellékhelyiség.

Kivetítők, hangszórók segítségével az oltártól távolabb elhelyezkedők számára is jól követhető lesz a liturgia. A szentmisék szövegének magyar nyelvű fordítását az FM 96,4 frekvencián is elérhetővé teszik; a résztvevők fülhallgatóval kisrádión és okostelefonon is hallgathatják az elhangzottakat.

Forrás és fotó: Iec2020.hu



Magyar Kurír