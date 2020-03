A NAP VERSE – Túrmezei Erzsébet: Ha nem teszek semmit sem

Túrmezei Erzsébet: Ha nem teszek semmit sem

Most nem sietek,

most nem rohanok,

most nem tervezek,

most nem akarok,

most nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Most megnyugoszom,

most elpihenek

békén, szabadon,

mint gyenge gyerek,

és nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölel a fény

és ölel a csend,

és árad belém,

és újjáteremt,

míg nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten,

új gyümölcs terem,

másoknak terem,

érik csendesen

erő, győzelem…

ha nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten.

* * *

Marton Zsolt szentbeszéde ITT olvasható el.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Pexels.com

Magyar Kurír