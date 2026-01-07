Udvardy György érsek a darvastói integrált szociális intézménybe látogatott

A találkozás csúcspontja a szentmise volt, amelyet az érsek az ott élők körében mutatott be. A liturgia bensőséges légkörében megtapasztalhatóvá vált, hogy az Egyház ott van minden ember mellett, különösen azok közelében, akik életükben fokozott gondoskodásra, elfogadásra és szeretetre szorulnak. A közös imádságban a remény, a méltóság és az összetartozás hangja szólt.

A látogatás végén a főpásztor különleges ajándékot kapott: az intézmény lakói saját kezűleg készített, gondosan becsomagolt Boldog Bódi Mária Magdolna utazókavicsokkal lepték meg. Ezek a színes, üzenetet hordozó kövek nemcsak kézműves alkotások, hanem személyes tanúságtételek is: annak jelei, hogy az emberi kreativitás, az odafigyelés és az öröm ajándéka minden élethelyzetben megszülethet.

A Magdi nevét és lelkiségét hordozó utazókavicsok – amelyek rendeltetésük szerint hamarosan továbbindulnak, hogy újabb és újabb kezekbe kerüljenek – jelképpé váltak. A Darvastón megélt találkozás, a közösség ereje és az ajándékozó szeretet útra kel a világban, éppen úgy, ahogyan Boldog Bódi Mária Magdolna életében is a csendes szolgálat, az odafordulás és a másokért hozott áldozat vált tanúságtétellé.

A darvastói délelőtt csendes, mégis beszédes üzenetet hordozott: minden találkozás lehet kegyelmi pillanat, és minden apró ajándék – akár egy kavics is – hordozhat reményt, ha szeretet és hit kapcsolódik hozzá.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

