Udvardy György érsek a darvastói integrált szociális intézménybe látogatott

Hazai – 2026. január 7., szerda | 11:40
5

A közelmúltban Udvardy György érsek látogatást tett a Veszprém Vármegyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye darvastói telephelyén. A főpásztor egy teljes délelőttöt töltött az intézmény lakóival és munkatársaival; jelenlétével, figyelmével és a közös imádság erejével erősítette meg a közösséget – adta hírül honlapján az egyházmegye január 5-én.

A találkozás csúcspontja a szentmise volt, amelyet az érsek az ott élők körében mutatott be. A liturgia bensőséges légkörében megtapasztalhatóvá vált, hogy az Egyház ott van minden ember mellett, különösen azok közelében, akik életükben fokozott gondoskodásra, elfogadásra és szeretetre szorulnak. A közös imádságban a remény, a méltóság és az összetartozás hangja szólt.

A látogatás végén a főpásztor különleges ajándékot kapott: az intézmény lakói saját kezűleg készített, gondosan becsomagolt Boldog Bódi Mária Magdolna utazókavicsokkal lepték meg. Ezek a színes, üzenetet hordozó kövek nemcsak kézműves alkotások, hanem személyes tanúságtételek is: annak jelei, hogy az emberi kreativitás, az odafigyelés és az öröm ajándéka minden élethelyzetben megszülethet.

A Magdi nevét és lelkiségét hordozó utazókavicsok – amelyek rendeltetésük szerint hamarosan továbbindulnak, hogy újabb és újabb kezekbe kerüljenek – jelképpé váltak. A Darvastón megélt találkozás, a közösség ereje és az ajándékozó szeretet útra kel a világban, éppen úgy, ahogyan Boldog Bódi Mária Magdolna életében is a csendes szolgálat, az odafordulás és a másokért hozott áldozat vált tanúságtétellé.

A darvastói délelőtt csendes, mégis beszédes üzenetet hordozott: minden találkozás lehet kegyelmi pillanat, és minden apró ajándék – akár egy kavics is – hordozhat reményt, ha szeretet és hit kapcsolódik hozzá.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#Bódi Mária Magdolna #egyházmegyék #fogyatékkal élők #szentek és boldogok

