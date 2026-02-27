Udvardy György érsek megáldotta a veszprémi érseki hivatal megújult épületeit

A veszprémi érseki hivatal szervezeti egységei beköltöztek a veszprémi várnegyed megújult, már elkészült három épületébe. Az új szolgálati terek birtokbavétele alkalmából Udvardy György érsek február 25-én ünnepi szentmisét mutatott be a Szent Mihály-főszékesegyházban.

Az érseki kabinet a nagypréposti házban kapott helyet; a gazdasági hivatal, a családpasztorációs, a pasztorális, a hitoktatási és a kommunikációs iroda a nagyszeminárium épületébe költözött; az üzemeltetési feladatokat ellátó egység a Simon Házban kezdte meg működését. A felújítások továbbra is folytatódnak.

Az új szolgálati terek birtokbavétele alkalmából Udvardy György érsek koncelebrált ünnepi szentmisét mutatott be a Szent Mihály-főszékesegyházban.

A szentmise bevezetőjében a főpásztor hangsúlyozta: a nagyböjt különösen alkalmas idő arra, hogy Isten szeretetét felismerve a megtérés útján engedjük magunkat vezetni.

Homíliájában Udvardy György arra hívta fel a figyelmet, hogy

Jézus nem kényszerítő erejű jeleket ad, hanem a legnagyobb jelet kínálja fel: a feltámadás ígéretét.

Ez a hit ad értelmet a bűnbánatnak és a megtérésnek, mert nem önmagunk teljesítményére, hanem az Istenbe vetett bizalomra irányítja figyelmünket.

A főpásztor a nagyböjti megtérés három fontos lépését emelte ki.

Az első az önvizsgálat – nem kudarcaink vagy sikereink mérlegelése, hanem annak őszinte vizsgálata, hogy gondolataink és cselekedeteink mennyiben felelnek meg Isten szerető szándékának.

A második a belső küzdelem felismerése – a jóra törekvés és a rossz vonzása közötti harc tudatosítása, valamint az imádság a gonosz lélek hatalmának megtöréséért. A harmadik a sebek gyógyulásának elfogadása – annak hite, hogy

Isten nemcsak megbocsát, hanem gyógyít, és a fájdalmas tapasztalatokat is ékességgé tudja formálni irgalmában.

Az Egyház bűnbánatra hív, hogy Isten szeretetének fényében tudjuk megkülönböztetni a jót és a rosszat, és

engedjük, hogy Krisztus uralkodjék rajtunk

– fogalmazott az érsek. – A nagyböjt útján járva a Szentírás szakaszai segítenek abban, hogy növekedjünk a megtérésben és Isten szeretetének felismerésében.

A liturgiát követően Udvardy György megáldotta az érseki hivatal új szolgálati épületeit, irodáit, helységeit és az ott dolgozókat.

A főpásztor köszöntőjében kiemelte: a szentmisében nemcsak az újonnan birtokba vett hivatali épületekért imádkoztak, hanem mindazokért is, akik ezekben a terekben végzik szolgálatukat.

Nem az épületek felújításának megáldásáról van szó – ez már korábban megtörtént –, hanem arról, hogy az Egyház hagyománya szerint az újonnan használt házakat Isten áldásába ajánlják.

„Nagyon sok időt töltünk ezekben az épületekben. Otthonunkká válhatnak – nemcsak a tér és a körülmények miatt, hanem a kapcsolataink, a hivatásunk és a szolgálatunk révén is” – fogalmazott a veszprémi érsek.

„Azt kérem az Úrtól, hogy mindaz, ami a működéséhez szükséges, mind az ügyintézés, mind a szakmai, mind pedig az emberi kapcsolatok, a szolgálatunk részei, azokat itt jól meg tudjuk tenni békében, nagy örömben, és legyünk mindig készek a fejlődésre, a növekedésre.”

