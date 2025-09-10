Udvardy György a Győri Egyházmegyei Zsinaton: A plébánia eucharisztikus közösség

Ezen a napon a plébániai életért, az ifjúságért és a hivatásgondozásért felelős munkacsoportok mutatták be egyéves munkájuk eredményét.

Udvardy György veszprémi érsek szentbeszédében a napi evangélium kapcsán (Lk 6,12–19) az apostolok kiválasztásáról és küldetéséről elmélkedett, párhuzamba állítva az Úr Jézus tanítványainak példáját az egyházmegyei zsinat résztvevőinek missziós feladatával.

Jézus imádságban tölti az éjszakát a tizenkét apostol kiválasztása előtt. Az Atyával egységben választja ki közvetlen munkatársait, neveli, formálja és küldi őket. Az ősegyház fontosnak tartja a tanítványok felsorolását. Isten nem a legügyesebbeket, a legkiválóbbakat, a legfelkészültebbeket akarta kiválasztani. A kiválasztás egyben teremtő aktus. A személyeket a kiválasztással alkalmassá teszi arra, hogy Isten igéjét befogadják, és tudják azt képviselni. Ezeknek a kiválasztott személyeknek adja át a küldetést a maga teljességében. Az elhívott tanítványokból Jézus pusztán a kiválasztás által, azzal, hogy ugyanazt a küldetést bízza rájuk, már egy közösséget formál. Új minőségű kapcsolat alakul ki a tanítványok között. Ebben a közösségben értelmezhetők az egyéni adottságok és az egyéni korlátok is. Új minőségű kapcsolat alakul ki, új minőségű közösség, és ezt mi az Egyházban szentségi kapcsolódásként, szentségi valóságként éljük meg – mutatott rá a Veszprémi Főegyházmegye főpásztora. – És

az Egyháznak ez a lényege: a kiválasztás, a teremtés, a küldés adja meg a tervezésnek és a cselekvésnek az alapját. Az eredmény, a gyümölcs nem más, mint növekedés az Istenben, az Isten ismeretében, az Isten szeretetében.

Amikor az egyházmegyei pasztorális tevékenység megújításán gondolkodunk, akkor az Egyház egészét, a plébániák összességét sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A plébániai közösségben megjelenik a szentségi valóság, Isten igéjének az ereje.

A plébánia eucharisztikus közösség. A plébánia az Egyház egészét kívánja képviselni, a liturgiájában, a tanúságtételében, közösségi dimenziójában, karitatív szolgálati tevékenységében is.

Amikor szolgálatra vállalkozunk, mert az Isten kiválaszt bennünket, mert az Egyházunk küld bennünket, a kérdés az, hogy a kiválasztottságunkat milyen erővel, kinek az erejével tudjuk képviselni. A húsvétban ott van Krisztus teljessége, megtestesülése, küldött mivolta, tanítása, halála, feltámadása. A megújulást a húsvét lelkületére kell alapoznunk: hogyan jelenik meg ez a közösségünkben? A húsvéthoz elválaszthatatlanul hozzátartozik az öröm, a szabadság megélése, de hozzátartozik az egyértelmű evangéliumi radikalitás, amikor az igen igen, a nem pedig nem. És látjuk, hogy milyen nagy szükségünk van rá, egyéni életünkben és hivatásunkban egyaránt.

Udvardy György érsek felidézte Ferenc pápa 2018-ban kiadott Gaudete et exsultate kezdetű apostoli buzdítását az életszentségre szóló meghívásról a mai világban. Ferenc pápa ebben kitér a megkülönböztetés képességére: annyi minden látszik jó ötletnek a pasztorális megfontolásokat illetően, a családok életében, az egyéni életben és a társadalmi életben. De nekünk azt is kell látni, hogy minek mi lesz a vége, miből mi következik. És nemcsak rövid távon, hanem a jövőt szem előtt tartva. Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy a keresztény embernek meg kell tanulnia küzdeni a jóért. Nem szeretünk sem küzdeni, sem konfliktust vállalni, sem pedig egyértelmű döntéseket hozni. Sok esetben nem működik jól egy-egy család élete, mert a szükséges konfliktust, a küzdelmet a jóért nem vállalja.

Abban a kiválasztott, szentségi dimenzióban érdemes tekinteni önmagunkra, feladatainkra, terveinkre, amelyek a meghívásunkból fakadnak.

Kívánom azt, hogy ezt a szentségi dimenziót sikerüljön megélni, és biztos, hogy a Szentlélek Úristennek van ötlete a zsinat küldetésének beteljesítésére vonatkozóan. A sok beszélgetés, gondolkodás, törekvés, akár a viták is, nem a Szentlélek működésén kívül történnek. A Szentlélek dinamikusan működik bennünk. Kívánom, hogy örömmel, békével, bátran tudják várni a Szentlélek gyümölcseit – mondta a zsinat résztvevőinek szóló homíliájában Udvardy György érsek.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Molnár G. Tamás

